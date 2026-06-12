به گزارش کردپرس، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، از احتمال گشایش مسیرهای جدید حملونقل برای صادرات کالاهای ارمنستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که خط راهآهن میان ارمنستان و ترکیه نیز در آینده نزدیک فعالیت خود را از سر بگیرد.
بنا بر گزارش خبرگزاری آرمنپرس، پاشینیان در نشست هیئت دولت ارمنستان با اشاره به سیاست دولت برای تنوعبخشی به مسیرهای ترانزیتی و صادراتی کشور گفت ارمنستان در تلاش است از ظرفیت مسیرهای ریلی و زمینی موجود در منطقه بهره بیشتری ببرد.
او در این زمینه به راهآهن قارص–آخالکالاکی اشاره کرد و گفت این مسیر در حال حاضر فعال است. به گفته او، این موضوع در گفتوگو با مقامات گرجستان نیز مطرح شده و نخستوزیر گرجستان اطمینان داده است که در هر دو جهت، مانعی برای بهرهبرداری از این مسیر وجود نخواهد داشت.
نخستوزیر ارمنستان همچنین از رایزنی خود با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، درباره ارتباطات حملونقلی منطقه خبر داد و گفت در این دیدار نیز تأکید شده که مسیرهای موجود باز هستند.
پاشینیان با اشاره به روند عادیسازی روابط میان ایروان و آنکارا اظهار داشت که امیدوار است راهآهن ارمنستان–ترکیه نیز در سریعترین زمان ممکن بازگشایی شود.
او تأکید کرد توسعه زیرساختهای حملونقل و دسترسی به مسیرهای متنوع صادراتی از اولویتهای دولت ارمنستان به شمار میرود و میتواند فرصتهای تازهای برای تجارت خارجی و ارتباطات منطقهای این کشور فراهم کند.
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