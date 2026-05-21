گمرک باشماق مجوز ترخیص ماشین آلات راهسازی و معدنی گرفت

به گزارش کرد پرس، فرامرز امیدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: با توجه به مطالبات ذی نفعان و در نتیجه پیگیری های مستمر گمرکات کردستان، گمرک باشماق به عنوان گمرک تخصصی ترخیص ماشین آلات راهسازی و معدنی انتخاب و معرفی شد.

وی افزود: استان کردستان به دلیل برخورداری از راه های مواصلاتی گسترده و معادن متعدد، نیازمند تقویت تجهیزات و ماشین آلات تخصصی در این حوزه است و با ابلاغ این مجوز، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در زمینه واردات و ترخیص این ماشین آلات کاهش خواهد یافت.

ناظر گمرکات استان کردستان و مدیرکل گمرک سنندج اظهار کرد: این مجوز می تواند نقطه عطفی در رونق کسب وکار، توسعه فعالیت های معدنی و پایداری اشتغال در استان باشد.

امیدی با اشاره به آمادگی گمرکات استان برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، ادامه داد: واحدهای بزرگ و کوچک فعال در این حوزه می توانند از ظرفیت و امتیاز اختصاص یافته به گمرکات کردستان در بخش ترخیص ماشین آلات راهسازی و معدنی بهره مند شوند.

وی یادآور شد: تخصصی شدن گمرک باشماق، علاوه بر تسریع در فرآیند ترخیص، زمینه کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری فعالیت های معدنی و عمرانی در استان را نیز فراهم می کند.