به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی طی دستوری به شرکت‌های بیمه ضرب الاجلی ۱۰ روزه برای پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌های درمانی و مجموعه‌های مرتبط با بهداشت، درمان و سلامت تعیین کرد.

عتباتی در این دستور با اشاره به مطالبات مردمی و اینکه بهداشت و سلامت مردم جزو مهمترین شقوق حقوق عامه است که به جهت عدم همکاری موثر و پرداخت مطالبات مجموعه‌های درمانی با اخلال مواجه شده است به بیمه تاکید کرده است نسبت به پرداخت بدهی‌های معوق خود در سریعترین زمان ممکن اقدام کنند.

او تاکید کرد: بیمه‌ها ابتدا به صورت نقدی حق بیمه را دریافت کرده‌اند ولی در پرداخت مطالبات مجموعه‌های بهداشتی، درمانی حدود یکسال تاخیر کرده‌اند و این امر به هیچ وجه پذیرفته نیست چرا که موجب اختلال در روند درمان مردم شده است.

رئیس کل دادگستری استان در پایان ضمن تعیین ضرب الاجل ۱۰ روزه به کلیه بیمه‌ها قید کرده است در صورت عدم پرداخت اقدامات قاطع و فوری قضایی از جمله برداشت از حساب و تعقیب مدیران خاطی از جهت ترک فعل در دستور کار خواهد بود.