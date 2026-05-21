۷۱ روستای کردستان از آب شرب پایدار بهره مند شدند

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در قالب طرح های محرومیت زدایی و جهاد آبرسانی، ۷۱ روستا با هشت هزار و ۶۰۰ خانوار و ۳۲ هزار و ۷۰۰ نفر جمعیت از آب شرب پایدار بهره مند شده اند.

وی با اشاره به روند اجرای طرح جهاد آبرسانی در استان، افزود: پروژه های تکمیلی سایر روستاها و مجتمع ها در حال ابلاغ و آغاز عملیات اجرایی است و در مجموع این طرح تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان اظهار کرد: در طرح جهاد آبرسانی که تحت پیمان قرارگاه خاتم الانبیا اجرا می شود، ۷۳ روستای دیگر نیز برای تکمیل آبرسانی پایدار هدفگذاری شده اند.

فرهاد ادامه داد: براساس برنامه ریزی انجام شده، اجرای طرح جهاد آبرسانی در استان تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ تمدید مجاز گرفته و مقرر است عملیات تکمیلی آن تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ به اتمام برسد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته، یادآور شد: سال گذشته برای ۵۶ روستا با هشت هزار و ۶۰۹ خانوار و ۳۰ هزار و ۴۹۷ نفر جمعیت، طرح های آبرسانی و رفع تنش آبی با اعتبار ۳۲۷ میلیارد تومان اجرا شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان بیان کرد: در حال حاضر علاوه بر طرح محرومیت زدایی، برای ۲۴۲ روستای دیگر نیز در قالب مجتمع و تک روستا، پروژه های آبرسانی و تامین آب تعریف شده که بخشی از آنها در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارد و تعدادی نیز ادامه پروژه های سال گذشته است.