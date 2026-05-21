وزیر راه و شهرسازی با راه اندازی سایت لجستیک در کردستان موافقت کرد

به گزارش کرد پرس، جلسه وبیناری ستاد لجستیک وزارت راه و شهرسازی روز چهارشنبه با هدف بررسی مکان یابی و احداث مراکز لجستیک در چند استان کشور از جمله کردستان برگزار شد و در جریان آن، ایجاد سایت لجستیک در این استان به تصویب اولیه رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این نشست با قدردانی از وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت راه آهن و مجموعه مدیران این وزارتخانه، گفت: برای تسریع در ایجاد سایت لجستیک در کردستان، پیگیری های دلسوزانه و مستمری انجام شده و امروز شاهد تحقق یکی از مطالبات مهم استان هستیم.

ارسلان ازهاری با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه، افزود: در سفر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی به کردستان، پیشنهاد ایجاد سایت لجستیک با توجه به موقعیت ویژه استان مطرح شد و خوشبختانه امروز این مسیر وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت های تجاری مرز رسمی باشماق مریوان، اظهار کرد: سالانه حدود پنج میلیارد دلار مبادلات تجاری از طریق مرز باشماق انجام می شود که بیش از ۸۰ درصد آن مربوط به حوزه ترانزیت است و ایجاد سایت لجستیک می تواند نقش مهمی در توسعه حمل ونقل بار و کالا در استان داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: با توجه به ظرفیت راه آهن سنندج ـ تهران، راه اندازی این سایت می تواند در توسعه اقتصادی، افزایش ترانزیت و تقویت زیرساخت های حمل ونقل استان بسیار تاثیرگذار باشد.

ازهاری با بیان اینکه زمین های مورد نیاز اجرای این طرح در استان شناسایی شده است، یادآور شد: آمادگی داریم از هفته آینده زمین های مورد نظر را به کارشناسان مربوطه معرفی کنیم تا مصوبه نهایی این طرح نیز در کوتاه ترین زمان ممکن اخذ شود.

وی بیان کرد: موضوع ایجاد سایت لجستیک در سند آمایش سرزمین کشور در سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده و در شورای برنامه ریزی استان نیز به تصویب رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین از اعلام آمادگی سرمایه گذاران برای اجرای این پروژه خبر داد و تاکید کرد: امیدواریم با حمایت و عنایت ویژه وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی این پروژه در حداقل زمان ممکن آغاز شود.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست، احداث سایت لجستیک را یکی از مهم ترین مطالبات مسئولان و مردم کردستان از دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: پیگیری های لازم برای تحقق این مطالبه انجام شده و مقدمات کار در اسناد بالادستی فراهم و مصوب شده است.

فرزانه صادق افزود: همکاران حوزه حمل ونقل باید بازدیدهای منطقه ای و محلی را در استان انجام دهند و بررسی های فنی، مستندات و موقعیت زمین ها با سرعت بیشتری نهایی شود تا تصویب نهایی سایت در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گیرد.

وی اظهار کرد: پس از تصویب نهایی، انتخاب سرمایه گذار و ورود به فاز اجرایی پروژه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، مطالبه راه اندازی سایت لجستیک در کردستان نخستین بار آبان ماه سال گذشته در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به سنندج و در جلسه شورای اداری استان از سوی استاندار کردستان مطرح شد که اکنون با پیگیری های استانی و ملی وارد مرحله اجرایی شده است.

مطالعات اولیه این پروژه انجام شده و مقرر شده است با همکاری بخش خصوصی، استانداری کردستان و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، روند اجرایی آن با فوریت آغاز شود.

در ادامه این نشست نیز شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان مجری ایجاد سایت لجستیک استان کردستان تعیین شد.