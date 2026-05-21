به گزارش کردپرس به نقل از نشریه تریسیز او د وار و مای پولک روسیه، ساماند علی‌یویچ سیاباندوف» به کردی Semendê Elî Siyabendov)، افسر ارشد ارتش سرخ و از کردهای ایزدی‌تبار اتحاد شوروی، در ۲۰ نوامبر ۱۹۰۹ در روستای آسنجان در منطقه قارص ـ که آن زمان بخشی از امپراتوری روسیه بود و امروز در خاک ترکیه قرار دارد ـ متولد شد. او پس از تحصیل در مؤسسه خاورشناسی شوروی در لنینگراد، به حزب کمونیست اتحاد شوروی پیوست و پیش از جنگ جهانی دوم به‌عنوان دبیر اول کمیته حزبی منطقه آلاگیاز ارمنستان فعالیت داشت.

با آغاز جنگ جهانی دوم، در ۲۸ ژوئن ۱۹۴۱ وارد ارتش سرخ شد و در جبهه‌های مختلف علیه آلمان نازی جنگید. سیاباندوف در نبردهای دفاع از تولا، ضدحمله مسکو، عملیات بلاروس، آزادسازی شهرهای بریانسک، گومل و بوبرویسک و نیز عبور نیروهای شوروی از رود نارِف در لهستان مشارکت داشت. او در طول جنگ دو بار زخمی شد.

مهم‌ترین نقش نظامی او به سپتامبر ۱۹۴۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که در نبردهای سنگین منطقه «دزبوندز» در لهستان، فرماندهی یک گروه رزمی مرکب از نیروهای پیاده، زرهی و توپخانه را برعهده گرفت و موفق شد چندین ضدحمله نیروهای آلمانی را دفع کند. در این عملیات صدها سرباز آلمانی کشته شدند و چند تانک دشمن منهدم شد. به‌دلیل همین عملکرد، در ۲۴ مارس ۱۹۴۵ عنوان «قهرمان اتحاد شوروی» به او اعطا شد.

سیاباندوف پس از جنگ نیز در ساختار سیاسی جمهوری سوسیالیستی ارمنستان فعالیت کرد و مدتی نماینده شورای عالی اتحاد شوروی بود. او همچنین در حوزه فرهنگ کردی فعال بود و فرهنگ لغت کردی ـ ارمنی را منتشر کرد و چند اثر ادبی به زبان کردی نوشت.

او در ۱۴ نوامبر ۱۹۸۹ در ایروان درگذشت و در گورستان توخماخ به خاک سپرده شد.

دستاوردها و نشان‌های نظامی ساماند سیاباندوف:

مدال «شجاعت» (Za Otvagu) ـ ۲۲ ژانویه ۱۹۴۲

نشان «ستاره سرخ» ـ ۹ ژوئیه ۱۹۴۲

نشان «پرچم سرخ» ـ ۱ اوت ۱۹۴۳

نشان «جنگ میهنی» درجه دو ـ ۳۰ نوامبر ۱۹۴۳

دومین نشان «پرچم سرخ» ـ ۲۷ ژوئیه ۱۹۴۴

نشان «جنگ میهنی» درجه یک ـ ۱۹ فوریه ۱۹۴۵

مدال «ستاره طلایی» قهرمان اتحاد شوروی ـ ۲۴ مارس ۱۹۴۵

نشان «لنین» ـ ۲۴ مارس ۱۹۴۵

نشان «جنگ میهنی» درجه یک (نسخه بزرگداشت چهلمین سال پیروزی) ـ ۶ آوریل ۱۹۸۵

سیاباندوف از معدود کردهای ایزدی بود که به عالی‌ترین نشان نظامی اتحاد شوروی دست یافت و نام او همچنان در حافظه تاریخی کردها و ایزدی‌های شوروی سابق جایگاه ویژه‌ای دارد.