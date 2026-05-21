کورتەی هەواڵەکانی۳۱ی گوڵانی ۱۴۰۵ی هەتاوی

نوێنەری پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان:

شکستی پڕۆسەی ئاشتی لەگەڵ کورد، هەرەسی سیاسیی ئەردۆغانی بەدواوەیە



چەنگیز چاندار، نوێنەری پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان ڕایگەیاند کە پڕۆسەی ئاشتیی ئێستا لە تورکیا گەیشتووەتە قۆناغێک کە گەڕانەوە لێی زۆر دژوار بووە و لە ئەگەری هەرەسهێنانی ئەم پڕۆسەیەدا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغانیش ڕووبەڕووی داڕمانی پێگەی سیاسیی خۆی دەبێتەوە.





ناکۆکیی بەرپرسانی ئەمریکی لەسەر درێژەی پاڵپشتیی سەربازی لە هێزی پێشمەرگە



لە کاتێکدا مشتومڕەکان لە کۆنگرێسی ئەمریکا سەبارەت بە کەمکردنەوەی بوودجەی پێشمەرگە توندتر بوونەتەوە، بەرپرسێکی باڵای پێنتاگۆن، هێزە کوردییەکانی عێراقی وەک «شیاوترین هاوبەش»ی واشنتۆن لە ناوچەکەدا وەسف دەکات و جەخت لەسەر پێویستیی بەردەوامبوونی پاڵپشتیی سەربازی بۆ ئەو هێزانە دەکاتەوە.





داهاتووی لێڵی کەرکووک؛ ئایا کورد بۆ جێبەجێکردنی ماددەی ١٤٠ دەبێت «چاوەڕێی موعجیزە» بێت؟



سڕینەوەی ماددەی ١٤٠ لە کارنامەی حکوومەتی نوێی عێراق، جارێکی دیکە داهاتووی کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکانی نێوان بەغدا و هەولێری خستووەتە ناو تەمومژی نادیارییەوە؛ دۆخێک کە بە بڕوای چاودێران، بێ ڕێککەوتنی سیاسی نێوان کورد و حکوومەتی ناوەندی، هیچ چارەسەرێکی بۆ بەدی ناکرێت.





شارەزای پرسی کورد و بەرپرسی پێشووی ئەمریکا:

کوردانی عێراق نابێت پشت بە پشتگیریی ترەمپ ببەستن



ڤیکتۆریا تایلۆر، بەرپرسی پێشووی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، کەمبوونەوەی خواستی وڵاتەکەی بۆ پشتگیریکردنی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند، بەتایبەت لە بواری چارەسەرکردنی ناکۆکییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، و ئاماژەی بەوە کرد کە واشنتۆن چیتر نابێتە ناوبژیوان لە نێوان ئەو دوو لایەنەدا.







بەرپرسی پێشووی باڵای حکومەتی ئەمریکا:

ناکۆکیی ناوخۆیی هۆکاری سەرەکیی کێشەکانی هەرێمی کوردستانە



جەیمس جێفری، نوێنەری تایبەتی پێشووی دۆناڵد ترامپ لە هاوپەیمانێتیی نێودەوڵەتی دژی داعش، هۆشداریدا لەوەی کە کوردانی عێراق لە مامەڵەکردنیاندا لەگەڵ ئەمریکا یەکدەنگ نین، ئەمەش وادەکات واشنتۆن نەتوانێت وەک پێویست پاڵپشتییان لێ بکات.