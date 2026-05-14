به گزارش کردپرس، پس از رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه جدید به ریاست علی فالح الزیدی، موجی از پیام‌های تبریک از سوی رهبران اقلیم کردستان، مقام‌های عراقی و همچنین آمریکا منتشر شد.

بافل جلال طالبانی در پیامی به علی الزیدی و اعضای کابینه‌اش، ضمن تبریک به مناسبت کسب رأی اعتماد پارلمان، برای دولت جدید عراق آرزوی موفقیت کرد و اعلام کرد اتحادیه میهنی کردستان با جدیت از پروژه‌های ملی و خدماتی دولت حمایت خواهد کرد.

همچنین قباد طالبانی در پیام جداگانه‌ای ابراز امیدواری کرد که دولت جدید عراق بتواند امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی را تقویت کرده و سطح معیشت شهروندان را بهبود ببخشد. او همچنین بر حل مشکلات میان اربیل و بغداد در چارچوب قانون اساسی تأکید کرد.

از سوی دیگر، نزار آمیدی رئیس جمهور عراق، رأی اعتماد به کابینه جدید را «گامی قانون اساسی برای تثبیت ثبات سیاسی عراق» توصیف کرد.

در سطح بین‌المللی نیز تام باراک با انتشار پیامی، تشکیل دولت جدید عراق را تبریک گفت و اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ آماده همکاری نزدیک با دولت علی الزیدی است. او تأکید کرد واشنگتن خواهان همکاری برای ساختن عراقی باثبات، توسعه‌یافته و برخوردار از روابطی آرام با همسایگانش است.

همزمان، مسرور بارزانی نیز با تبریک به نخست‌وزیر جدید عراق و کابینه‌اش، ابراز امیدواری کرد که تشکیل این دولت آغاز مرحله‌ای تازه از ثبات، آرامش و حل مشکلات عراق و همچنین بهبود روابط میان اقلیم کردستان و بغداد باشد.

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان هم پس از حضور در جلسه رأی اعتماد پارلمان عراق، ضمن تبریک به علی الزیدی، ابراز امیدواری کرد دولت جدید در خدمت همه اقوام و اقلیت‌های عراق بوده و بتواند امنیت، ثبات و توسعه را برای کشور فراهم کند.

همچنین در پیامی جداگانه، مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان نیز ضمن تبریک به علی الزیدی ابراز امیدواری کرد که کابینۀ وی زمینۀ ثبات و توسعۀ عراق را در پی داشته باشد.