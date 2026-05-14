به گزارش کردپرس، آوات بازیار در گفت و گویی خبری اظهار کرد: این مرکز مکان وسیع سرپوشیده برای تمرین پرواز و تقویت عضلات پروازی جوجه ها است که دارای مساحت ٣ هزار و ۵۰۰ متر مربع و ارتفاع مناسب است.
او اضافه کرد: این مرکز به عنوان مرکز تکثیر یکی از مهمترین پایگاههای حفاظت از میشمرغ کشور، نقش کلیدی در جلوگیری از انقراض این پرنده نادر ایفا میکند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان گفت: سال گذشته با استفاده از تخم موجود در لانههای کشفشده در زیستگاه های پر تهدید، سه جوجه در شرایط اسارت متولد شده و در مرکز تحقیقات و تکثیر این گونه در دشت سوتاو نگهداری میشوند و امسال این روند تکثیر در اسارت تداوم دارد.
وی اظهار کرد: دشت سوتاو حمامیان بوکان که هم اکنون به تنها پناهگاه حیات وحشی و زیستگاه این پرنده نادر در کشور تبدیل شده، در سال ۱۳۸۹ با مساحت حدود چهار هزار هکتار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان پناهگاه حیات وحش ارتقا یافته است.
پرنده میشمرغ، که در زبان کردی «چیرگ» نیز نامیده میشود، یکی از بزرگترین پرندگان ایران و از گونههای منحصر به فرد و بسیار مهم جانوری در جهان به شمار میآید که نسل آن با خطر انقراض روبرو است. این پرنده نادر(Otis tarda) نام دارد که جزو بزرگترین پرندگان گیاهخوار بوده و با جثه بزرگ و بالهای کشیده و پرتوان، لقب سنگینترین پرنده قادر به پرواز جهان را دارد.
نظر شما