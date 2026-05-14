جیمز جفری: اتهام ترامپ علیه کردها هیچ پایه و اساسی ندارد

به گزارش کردپرس، جیمز جفری، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور سوریه و از مقامهای ارشد دولت دونالد ترامپ، اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا علیه کردها را «بیاساس» توصیف کرد و گفت این ادعاها هیچ پیامد عملی نخواهد داشت.
جفری در نشست «گفتوگوی عراقی» اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن، در واکنش به سخنان ترامپ درباره «سرقت سلاحهای آمریکایی توسط کردها» گفت: «هیچکس جز خود دونالد ترامپ فکر نمیکند شرکای کُرد آمریکا کار اشتباهی انجام داده باشند.»
ترامپ پیشتر مدعی شده بود گروههای کُرد، بخشی از سلاحهایی را تصاحب کردهاند. او همچنین گفته بود: «کردها ما را ناامید کردند. آنها فقط میگیرند، میگیرند و میگیرند و تنها زمانی میجنگند که پول دریافت کنند.»
جیمز جفری که دو سال در دولت ترامپ بهعنوان نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه فعالیت میکرد، این اظهارات را رد کرد و گفت رئیسجمهور آمریکا بارها بدون توجه به صحت گفتههایش سخن میگوید.
او افزود: «ترامپ این حرفها را میزند؛ او اغلب بدون آنکه فکر کند آیا این ادعاها واقعاً درست هستند یا چه تبعاتی دارند، صحبت میکند.»
این دیپلمات سابق آمریکایی همچنین تأکید کرد که هیچ اقدام یا پیگیری رسمی در ارتباط با این ادعاها انجام نخواهد شد و گفت: «تا زمانی که هیچ پیگیریای در کار نباشد ــ و نخواهد بود ــ نباید نگران این موضوع بود.»
سرویس جهان-جیمز جفری، دیپلمات ارشد پیشین دولت ترامپ، در واکنشی صریح به اتهامات اخیر دونالد ترامپ علیه کردها، گفت ادعای سوءاستفاده نیروهای کُرد از سلاحهای آمریکایی «واقعیت ندارد» و هیچ اقدام یا پیگیری رسمی نیز در این باره انجام نخواهد شد.
به گزارش کردپرس، جیمز جفری، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور سوریه و از مقامهای ارشد دولت دونالد ترامپ، اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا علیه کردها را «بیاساس» توصیف کرد و گفت این ادعاها هیچ پیامد عملی نخواهد داشت.
نظر شما