به گزارش کردپرس؛ فرزاد الماسی در نشست کارگروه پیشگیری و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، با تأکید بر اینکه سبک و سیاق مدیریتی فعلی منجر به آشفته‌سازی شهر شده است، گفت: در یک روستای شهرستان پاوه، بیش از ۱۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در خارج از حریم و محدوده شهر ثبت شده است. این آمار برای یک شهر کوچک، رقم بسیار نگران‌کننده‌ای است.

فرماندار پاوه افزود: سازندگانی که بدون مجوز اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند، مدعی هستند که برای دریافت خدماتی مانند آب، برق و گاز نیاز به ساخت‌وساز دارند. اما آیا نمی‌دانند که این اقدامات، بافت بومی و روستایی منطقه که یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری پاوه است، را نابود می‌کند؟

الماسی در ادامه با مقایسه وضعیت موجود با مناطق گردشگری موفق مانند ماسوله و استان گیلان، نحوه برخورد با تخلفات را نقد کرد: پاوه را به عنوان "هزار ماسوله" می‌شناسیم، اما متاسفانه بافت این شهر و روستاهای اطراف آن به هم ریخته است. در حالی که در ماسوله یا در روستاهای گیلان، اجازه ساخت‌وساز خارج از ضوابط یا تجاوز به طبقات مجاز داده نمی‌شود و نما و سبک ساختمان‌ها کاملاً منطبق بر هویت بومی است، ما شاهد هرج‌ومرج هستیم. آیا واقعاً نمی‌توانیم مثل دیگران عمل کنیم؟

وی با اشاره به ترافیک سنگین و کمبود جای پارک در پاوه، افزود: وضعیت ترافیکی شهر به حدی بحرانی است که حتی در ساعات شلوغی، پارک خودرو در پیاده‌راه‌ها غیرممکن شده است. ساخت‌وسازهای چندطبقه و بدون رعایت پارکینگ، این بحران را تشدید کرده است.

الماسی در پایان دستورالعمل‌های فوری برای برخورد قاطع با متخلفان صادر کرد خاطرنشان کرد: ما به عنوان خدمتگزاران این شهر، مدیون آینده نسل‌های بعد هستیم. اگر امروز با قاطعیت و شجاعت برخورد نکنیم، فردا با یک فاجعه زیست‌محیطی و شهری روبرو خواهیم شد. مردم پاوه قضاوت می‌کنند که چه کسی دلسوز آینده شهر بوده و چه کسی با سهل‌انگاری خود باعث تباه شدن امکانات این دیار شده است.