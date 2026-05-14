اضافه شدن ۴ دستگاه ماشین آلات جدید به ناوگان موتوری شهرداری باینگان

به گزارش کردپرس؛ این ماشین آلات شامل یکدستگاه آتش نشانی نیمه سنگین،یکدستگاه آتش نشانی پیشرو،یکدستگاه ماشین حمل زباله مینی پک و یکدستگاه نیسان کمپرسی است که به صورت همزمان به ناوگان موتوری این شهرداری افزوده شدند.

طی سه سال گذشته تعداد یازده دستگاه انواع ماشین آلات نو، عمدتا سنگین توسط شهرداری باینگان بکارگیری شده اند.

علاوه بر این با انجام تعمیرات اساسی چند دستگاه ماشین آلات سنگین دیگر نیز مجددا بکارگیری شدند.



شهرداری و شورای اسلامی شهر باینگان از مساعدت های دکتر یوسفی نماینده مردم اورامانات، دکتر حبیبی استاندار محترم، مهندس نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مهندس سلیم ساسانی مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری و دکتر جوانمردی مدیرکل برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تقدیر و تشکر کرد.