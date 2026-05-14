اسامی کاندیداهای احزاب کُرد برای کابینه جدید دولت عراق

به گزارش کردپرس، پستهای (معاون نخستوزیر، وزارت امور خارجه و وزارت مسکن و شهرسازی) به حزب دمکرات میرسد.
رسانه تحلیلی خبری پنجره نوشت: کاندیداهای جدید بدین شرحاند:
فارس بریفکانی: نماینده پیشین پارلمان عراق، کاندیدای پست معاونت نخستوزیر.
فواد حسین: بار دیگر به عنوان کاندیدای وزارت امور خارجه تعیین شده است.
وزارت مسکن و شهرسازی: (نوزاد هادی و ریباز حملان) کاندیدای این پست هستند و قرار است یکی از آنها نهایی شود.
این در حالی است که پیشتر شایعاتی مبنی بر کاندیداتوری «ریبر احمد» برای وزارت خارجه و «فواد حسین» برای معاونت نخستوزیر وجود داشت. اما در آن زمان، یک منبع مسئول در حزب دمکرات اعلام کرد: «اسامی منتشر شده تنها بخشی از آنها صحت دارد؛ در نهایت مسعود بارزانی شخصاً اسامی کاندیداها را نهایی خواهد کرد.»
اتحادیه میهنی و نسل نو
درباره سایر جریانها، تقسیمبندی وزارتخانهها به شرح زیر است:
اتحادیه میهنی کردستان: پست وزارت دادگستری را برای (خالد شوانی) نهایی کرده است.
جنبش نسل نو: وزارت محیط زیست به این جریان واگذار شده و (سروه عبدالواحد) کاندیدای اصلی این پست است.
