۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۷ ترکیه یورش وزیر رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی را محکوم کرد سرویس ترکیه - ترکیه اقدام یک وزیر رژیم صهیونیستی در ورود به مسجدالاقصی همراه با گروهی از شهرکنشینان را محکوم کرد. به گزارش کردپرس، وزارت امور خارجه ترکیه اقدام یک وزیر رژیم صهیونیستی در ورود به مسجدالاقصی همراه با گروهی از شهرکنشینان را اقدامی تحریکآمیز دانست و نسبت به تشدید تنش و بیثباتی در منطقه هشدار داد. به نوشته آژانس خبری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای، یورش یک وزیر اسرائیلی به مسجدالاقصی همراه با گروهی از شهرکنشینان را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که اقدامات تحریکآمیزی که هویت تاریخی و حقوقی مسجدالاقصی بهعنوان مکان مقدس مسلمانان را نقض میکند، خطر تعمیق تنش و بیثباتی در منطقه را افزایش میدهد. وزارت خارجه ترکیه همچنین از جامعه جهانی خواست برای حفاظت از حقوق مشروع ملت فلسطین و جلوگیری از نقض حقوق مربوط به قدس شرقی اشغالی و اماکن مقدس، به مسئولیتهای خود عمل کند. در این بیانیه تأکید شد: «یورش یک وزیر اسرائیلی به مسجدالاقصی همراه با گروهی از شهرکنشینان را محکوم میکنیم.»
