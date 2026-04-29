به گزارش کردپرس، به‌طور کلی می‌توان گفت زیدی، دارای روابطی گسترده با اکثریت سیاستمداران با نفوذ در عراق مانند قیس الخزعلی، نوری المالکی و محمد الحلبوسی است. کما اینکه برادر وی ضیاء الزیدی هم نماینده مجلس از ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری سودانی است. به همین خاطر می‌توان گفت، زیدی نخست‌وزیری است که روی کاغذ توانایی همکاری با بسیاری از شخصیت‌های سیاسی را دارد.

اما چالشی که در این زمینه قابل توجه است، ممنوعیت دریافت ارز برای بانک تحت مدیریت زیدی از سوی دولت آمریکاست و این امر نشان می‌دهد، این بانک تحت مدیریت زیدی دارای فعالیت‌هایی مغایر با شرایط آمریکا بوده و مشخص نیست چنین شخصیتی که پیش از این دارای پیشینه‌ای منفی از سوی آمریکاست، بتواند تایید واشنگتن را برای نخست‌وزیری دریافت کند.



البته در صورت اجماع احزاب شیعی و حمایت اکثریت اهل سنت و چه‌بسا اجماع آنها در این زمینه و لابی‌گری این نیروهای سیاسی نزد واشنگتن، نخست‌وزیر مکلف بتواند باعث اعتمادزایی دولت ترامپ در خصوص خود شود. در غیر اینصورت می‌توان گفت چارچوب هماهنگی در حالی گزینه‌ای منفی از نظر آمریکا را انتخاب کرده است که پیش از این به دلیل مخالفت آمریکا از گزینه پیشین خود یعنی مالکی دست کشیده بود. همچنین این سناریو هم قابل طرح است که اگر علی الزیدی از سوی آمریکا رد شود یا به هر دلیلی موفق به تشکیل دولت نشود، چه‌بسا هدف چارچوب هماهنگی انتخاب صرفا یک گزینه و رعایت مهلت ۱۵ روزه قانون اساسی برای مکلف شدن نخست‌وزیر و خرید زمان ۳۰ روزه برای تشکیل دولت و افزون بر آن خرید زمانی ۱۵ روزه دیگر برای تعیین یک نخست‌وزیری جدید باشد.