به گزارش کردپرس به نوشته سایت پولتیک، قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان، پروژهای گسترده تحت عنوان «شورای چتر برای دفاع از سلیمانیه و ارزشهای آن» را با هدف مقابله با نفوذ رسانهای حزب دمکرات کردستان کلید زده است.
جزئیات پروژه و بودجه میلیونی
این پروژه که در قالب یک شورای رسانهای و هنری تعریف شده، در مرحله نخست با بودجهای بالغ بر ۴ میلیون دلار آغاز به کار کرده است. هدف اصلی این سرمایهگذاری، تولید ویدیو، محتوای تبلیغاتی و بازنمایی ارزشهای شهر سلیمانیه عنوان شده تا از این طریق، سدی در برابر «هجوم رسانهای» حزب دمکرات ایجاد شود؛ نفوذی که گفته میشود پس از تأسیس شبکه «آوا» با بودجههای کلان، افکار عمومی سلیمانیه (منطقه سبز) را تحت تأثیر قرار داده و به جایگاه اتحادیه میهنی آسیب زده است.
دعوت از چهرههای شاخص؛ تردید در پذیرش
گزارشها حاکی از آن است که از «آسوس هردی»، روزنامهنگار پیشکسوت، درخواست شده تا ریاست این شورا را بر عهده بگیرد، هرچند هنوز مشخص نیست وی این پیشنهاد را پذیرفته یا خیر. در مراسمی که اخیراً با حضور قباد طالبانی در پارک آزادی سلیمانیه برگزار شد، اهدای جوایز توسط «آسوس هردی» و «شوان محمد» به عنوان نشانهای از زمینهسازی برای معرفی این شورا و حضور این چهرهها در بدنه مدیریت آن تعبیر شده است.
نقاط ضعف و چالشهای پیش رو
با وجود تلاش برای جذب روزنامهنگاران مستقل و رسانههای محلی، این پروژه با انتقاداتی نیز همراه است:
شکاف نسلی و تکنولوژیک: برخی ناظران معتقدند تیم مدیریتی پیشبینی شده، سالهاست از فضای رسانهای مدرن دور بودهاند. منتقدان میگویند این افراد متعلق به دوران «رسانههای مکتوب» ۲۰ سال پیش هستند، در حالی که نبرد رسانهای امروز در بستر «سوشال مدیا» و با متدهای نوین بصری جریان دارد.
جایگزینی برای مرکز مترو: گفته میشود یکی دیگر از اهداف پنهان این شورا، ایجاد جایگزینی برای «مرکز مترو» (به مدیریت رحمان غریب) است. اتحادیه میهنی پس از حوادث «لالەزار» در آگوست گذشته، احساس میکند رویکرد مرکز مترو با سیاستهای فعلی این حزب همسو نیست.
نظر شما