به گزارش کردپرس، سیپان حمو، عضو فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد)، به مناسبت انتصاب برهم صالح، رئیسجمهور پیشین عراق، به عنوان کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، این انتصاب را تبریک گفت و آن را گامی مهم در شکستن سنتی دانست که این جایگاه را به رهبران کشورهای بزرگ کمککننده اروپایی محدود میکرد.
به نوشته خبرگزاری هاوار «نیوز»، سیپان حمو اعلام کرد: انتخاب برهم صالح به عنوان نخستین شخصیت از خاورمیانه که طی ۷۵ سال گذشته به این سمت دست مییابد، بازتابدهنده اهمیت سپردن مسئولیتهای بینالمللی به شخصیتهای ملی است؛ شخصیتهایی که توانایی مشارکت در تثبیت ثبات کشورهای منطقه و حمایت از مسائل انسانی را دارا هستند.
نظر شما