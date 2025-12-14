به گزارش کردپرس، محمت اوچوم، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه و نایب‌رئیس شورای سیاست‌های حقوقی ریاست‌جمهوری، در تحلیلی مفصل تأکید کرد که در شرایط تاریخی کنونی، چپِ میهن‌دوست ناگزیر است بدون هیچ ابهامی از پایان‌دادن کامل به تروریسم حمایت کند و این هدف را در پیوند مستقیم با دموکراسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت اراده مردم تعریف کند.

محمت اوچوم در یادداشتی که در بخش تحلیلی خبرگزاری دولتی «آناتولی» منتشر شده، با اشاره به شکل‌گیری بحث‌هایی پیرامون سوسیالیسم، چپ و نقش عبدالله اوجالان و برخی اعضای PKK، این مناقشات را اغلب مبتنی بر گزاره‌های کلی، تکراری و دگم دانست. به گفته او، به‌جای طرح پرسش‌های بنیادی درباره معنای امروز سیاست چپ، برخی دیدگاه‌های از پیش‌فرض‌شده به‌عنوان حقیقت پذیرفته می‌شوند که خود نشانه بحران فکری در بخشی از گفتمان چپ است.

اوچوم با تأکید بر تحولات ساختاری سرمایه‌داری در پنج دهه اخیر، تصریح کرد که چپِ مبتنی بر طبقه کارگر عملاً کارکرد تاریخی خود را از دست داده و جای آن را «چپ اجتماعی» گرفته است. به گفته او، تضاد اصلی در جهان امروز دیگر صرفاً میان کار و سرمایه نیست، بلکه میان آزادی انسان و ساختارهای اقتدارگرا شکل گرفته است. او افزود که این تحول به معنای پایان سیاست چپ نیست، بلکه نشانه گسترش دامنه اجتماعی و دموکراتیک آن است.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه، سیاست چپ معاصر را بر سه محور اصلی تعریف کرد: رابطه دولت و مردم و تقویت دموکراسی مبتنی بر اراده شهروندان، نقش تنظیم‌گر دولت در برابر سرمایه، و گسترش سیاست‌های اجتماعی. او با اشاره به اصلاحات قانونی و اجتماعی سال‌های اخیر، از جمله تغییرات قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، این تحولات را نمونه‌هایی از «چرخش جامعه‌محور» در سیاست دانست و تأکید کرد که تعمیق دموکراسی و توسعه حقوق و آزادی‌ها از وظایف بنیادین چپ اجتماعی است.

اوچوم در بخش دیگری از تحلیل خود، «چپ میهن‌دوست» را هویت اصلی چپ در قرن بیست‌ویکم توصیف کرد و گفت که این رویکرد بر ضدامپریالیسم، دفاع از تمامیت ارضی، وحدت سیاسی کشور و مقابله با پروژه‌های جهانی مداخله‌گرانه استوار است. او با انتقاد از آنچه «چپِ لیبرال، غرب‌گرا و وابسته به سرمایه جهانی» نامید، تأکید کرد که این جریان‌ها نه‌تنها نماینده سیاست چپ نیستند، بلکه عملاً به ابزارهای امپریالیسم بدل شده‌اند.

مشاور ارشد اردوغان در جمع‌بندی، پروژه موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» را آزمونی تاریخی برای جریان‌های سیاسی معرفی کرد و گفت که از منظر چپِ میهن‌دوست، حمایت قاطع از پایان خشونت و تروریسم یک ضرورت غیرقابل‌مذاکره است. او افزود که پس از تحقق این هدف، مشارکت فعال در اصلاحات دموکراتیک، تقویت حاکمیت قانون و حضور مؤثر در روند تدوین قانون اساسی جدید، وظیفه‌ای تاریخی برای همه نیروهای چپِ دموکرات و میهن‌دوست در ترکیه خواهد بود.