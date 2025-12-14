به گزارش کردپرس، ارسلان بایز در صفحه رسمی خود در فیس‌بوک درباره نحوه کنار گذاشتن برهم صالح از اتحادیه میهنی کردستان نوشت: «دکتر برهم صالح نماینده اتحادیه میهنی در آمریکا بود. مام جلال او را به کردستان بازگرداند و چندین پست عالی به او سپرد. مام جلال رهبری آگاه، دقیق و آینده‌نگر بود؛ آینده را می‌خواند و می‌دانست این مرد افق روشنی دارد و آینده‌ای درخشان در انتظارش است.»

وی افزود: «در جریان انتخابات دوره نخست ریاست‌جمهوری عراق، به‌شدت با او مخالفت کردیم. برای تمدید دوره دوم نیز همه ما دست به کار شدیم تا دوباره رئیس‌جمهور نشود. نه‌تنها این، بلکه تمام درها را هم به روی او بستیم.»

ارسلان بایز در ادامه با اشاره به ضرب‌المثلی از شاعر فقید گوران نوشت: «هزار رحمت بر گورانِ شاعر که بیش از ۵۰ یا ۶۰ سال پیش گفته بود: قدر هنر را هنرمند می‌داند.»

شایان ذکر است که در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵، برهم احمد صالح، رئیس‌جمهور پیشین عراق، به عنوان کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جهان منصوب شد.