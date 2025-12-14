به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در گفت‌وگو با خبرنگاران همراهش در هواپیمای بازگشت از سفر رسمی خود به ترکمنستان، با اشاره به تحولات جاری در سوریه گفت که اجرای «توافق ۱۰ مارس» ارتباطی مستقیم و حیاتی با آینده سوریه و منطقه دارد. به گفته او، دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در این توافق، سودمندترین و سازنده‌ترین نتیجه را برای ثبات سیاسی و اجتماعی سوریه به همراه خواهد داشت.

اردوغان تأکید کرد که اجرای کامل این توافق می‌تواند زمینه تقویت وحدت ملی، انسجام اجتماعی، همبستگی داخلی و ثبات پایدار در سوریه را فراهم کند و مسیر این کشور را به سوی آینده‌ای امن‌تر و مرفه‌تر هموار سازد. او افزود که ترکیه از هر گامی که در جهت تحکیم امنیت، آرامش و بازسازی سوریه برداشته شود، حمایت می‌کند. رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به تجربه سال‌های گذشته خاطرنشان کرد که چنددستگی‌ها، دوگانگی‌ها و درگیری‌های داخلی نه‌تنها کمکی به حل بحران سوریه نکرده، بلکه بر عمق مشکلات این کشور افزوده است.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تصریح کرد که اداره سوریه باید با رویکردی فراگیر و جامع عمل کند و هدف اصلی آن، یکپارچه‌سازی همه مؤلفه‌ها، اقوام، مذاهب و گروه‌های اجتماعی سوریه باشد. او گفت هرچند ممکن است گروه‌ها و بازیگران مختلف، دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و تصورات متفاوتی درباره آینده سوریه داشته باشند، اما آنچه از اهمیت اساسی برخوردار است، شکل‌گیری یک چشم‌انداز مشترک و فراگیر برای آینده مردم این کشور است.

اردوغان این رویکرد را مسیری درست، ارزشمند و شایسته حمایت دانست و تأکید کرد که اجرای توافق ۱۰ مارس می‌تواند نقشه‌ها و طرح‌های کسانی را که در پی ایجاد بی‌ثباتی، اختلاف و تله‌گذاری سیاسی در سوریه هستند، بی‌اثر و خنثی کند. به گفته او، این توافق ظرفیت آن را دارد که مانع از بازتولید بحران و درگیری در سوریه شود و زمینه را برای همزیستی مسالمت‌آمیز فراهم آورد.

رئیس‌جمهور ترکیه در پایان با تأکید بر آرزوی صلح، امنیت و رفاه پایدار برای مردم سوریه گفت: «ما آرامش و خوشبختی را برای همه خواهران و برادران سوری خود، بدون هیچ تفاوتی میان ترکمن‌ها، عرب‌ها، کردها، اهل سنت و علوی‌ها می‌خواهیم.» او افزود که اجرای توافق ۱۰ مارس، این اراده جمعی برای دستیابی به آینده‌ای باثبات، متحد و امن را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.