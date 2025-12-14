به گزارش کردپرس، وی در این پیام تأکید کرده است: «انتصاب دکتر برهم صالح را به این سمت تبریک می‌گویم. هیچ‌کس شایسته‌تر از تو برای بر عهده گرفتن این مسئولیت نیست، چرا که خودت تجربه زندگی به‌عنوان یک پناهنده را داشته‌ای.»

نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق، در بخش دیگری از پیام خود با قدردانی عمیق از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که از حمایت قاطع او در روند انتخاب «یک رهبر باهوش، آینده‌نگر و رئیس‌جمهور پیشین عراق» برای هدایت پرونده پناهندگان در سازمان ملل سپاسگزار است.

ساوایا همچنین نوشته است: «در عین حال، از صمیم قلب این مسئولیت مهم و انسان‌دوستانه را که در خدمت بشریت و حمایت از آوارگان است، به دوست عزیزم دکتر برهم صالح تبریک می‌گویم.»

او بار دیگر تأکید کرده است: «هیچ‌کس بیش از دکتر برهم صالح شایستگی این مسئولیت خطیر را ندارد، زیرا خود او روزگاری به‌عنوان یک پناهنده زندگی کرده است.»

نماینده ترامپ در پایان این پیام، انتصاب دکتر برهم صالح به این سمت را برای خود «تاریخی» توصیف کرده و افزوده است: «او رئیس‌جمهور پیشین عراق در یکی از مقاطع حساس این کشور بود؛ همان عراقی که من به‌عنوان نماینده آمریکا در آن مأموریت داشتم، و اکنون نیز با تصدی پستی بلندپایه و مهم در سازمان ملل متحد، مسئولیتی جهانی را بر عهده گرفته است.»