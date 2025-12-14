به گزارش کردپرس، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، در سخنانی از یکسو بر ضرورت بازسازی سوریه و ایجاد زیرساختهایی برای زندگی و خدمات اولیهِ بازگشتکنندگان تأکید کرد و از سوی دیگر گفت مهمترین گره امنیتیِ باقیمانده در سوریه، مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) است که باید در چارچوب «توافق ۱۰ مارس» با دمشق حلوفصل شود. او با طرح این موضع که SDF از اسرائیل «روحیه میگیرد»، هشدار داد نباید به بهانه داعش روند توافق را فرسایشی کرد؛ زیرا به گفته او، تصمیم «انحلال» PKK و روند «ترکیه بدون تروریسم» باید اثراتش را نه فقط داخل مرزها، بلکه بیرون از مرزهای ترکیه هم نشان دهد.
هاکان فیدان، در برنامه زنده TVNET درباره تحولات سوریه گفت با وجود آغاز تدریجی سرمایهگذاریها و برداشتهشدن برخی محدودیتهای بینالمللی، حجم ویرانیها در سوریه بسیار گسترده است و بازگشت پایدار مردم بدون فراهمشدن زیرساختهایی که زندگی روزمره و خدمات پایه را تأمین کند، امکانپذیر نخواهد بود. او افزود بازگشتها شروع شده، اما برای ماندگاری آنها باید ثبات و دوری از «آشوب و هرجومرج» تضمین شود.
فیدان با اشاره به بحث «حاکم نبودن مدیریت فعلی بر تمام سوریه» گفت از نگاه آنکارا، این روند تا حد زیادی پیش رفته، اما «مسئله اصلی» در مناطقی است که SDF کنترل میکند و این گره باید در چارچوب «توافق ۱۰ مارس» حل شود. او همچنین از «جنوب سوریه» بهعنوان یک حوزه پرریسک نام برد و گفت ریسک اصلی، صرفاً مشکلات داخلی آن منطقه نیست، بلکه خطرِ تشدید بحران بهدلیل مداخله اسرائیل است؛ موضوعی که به گفته او ترکیه «از نزدیک» دنبال میکند.
وزیر خارجه ترکیه در پاسخ به پرسشی درباره نقش اسرائیل گفت سازمان نیروهای سوریه دموکراتیک «قطعاً» از اسرائیل دلگرمی میگیرد و این وضعیت را تازه ندانست. او مدعی شد SDF در سالهای گذشته در کنار مخالفان علیه حکومت پیشین سوریه حرکت نکرد و اضافه کرد اکنون باید از موضع گذشته فاصله بگیرد، با مدیریت دمشق به توافق برسد و تعهدات دو طرف را در چارچوب توافق ۱۰ مارس اجرا کند؛ مسیری که به گفته او نه فقط برای ثبات سوریه، بلکه برای کشورهایی مانند ترکیه، عراق و اردن که تهدیدهای امنیت ملی را جدی میدانند، اهمیت دارد.
فیدان درباره داعش نیز گفت این گروه «بسیار کوچک شده» و در سطحی نیست که تهدیدی سیستماتیک ایجاد کند و بازیگران منطقه میتوانند با همکاری، باقیمانده خطر را مدیریت کنند. با این حال، او تأکید کرد استفاده از «بهانه داعش» برای پیشبرد پروژههای سیاسی و منطقهای دیگر، مسئلهساز است و قسد نباید با اتکا به این بهانه یا بهانههای مشابه، روند توافق را طولانی کند.
او در ادامه، با پیوندزدن پرونده سوریه به روند داخلی «ترکیه بدون تروریسم» گفت آنچه برای ترکیه «مشکلزا» شده، صرفاً موضوعات داخل کشور نیست، بلکه استمرار حضور و کنترل مسلحانه گروهها در آنسوی مرز است؛ از جمله شاخههای مرتبط با PKK. فیدان گفت PKK روندی را با ترکیه پیش میبرد و «تصمیم انحلال» مطرح است و آنکارا میخواهد اثرات این تصمیم را «هم در داخل مرزها و هم بیرون از مرزها» ببیند. او همچنین تأکید کرد تا زمانی که عناصر مسلحِ کنترلنشده—چه داعش، چه PKK و چه دیگر گروههای مسلح—در خارج از مرزها حضور داشته باشند، از نگاه ترکیه این وضعیت یک «مسئله امنیتی» محسوب میشود.
