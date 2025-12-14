انتخابات شوراها الکترونیکی برگزار می شود

سیدغریب سجادی در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ماه سال آینده، گفت: این دوره از انتخابات شوراها از جهات مختلف با دوره های گذشته متفاوت است، چراکه برای نخستین بار انتخابات در تمام شهرها و روستاهای کشور به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی موجب افزایش سلامت، امنیت و شفافیت فرآیند رأی گیری می شود و بخش عمده ای از خطاهای انسانی در شمارش آرا را حذف خواهد کرد.

فرماندار سنندج با اشاره به اقدامات انجام شده برای آماده سازی انتخابات، اظهار کرد: تمامی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، از جمله تأمین صندوق های رأی الکترونیکی و بسترهای ثبت نام غیرحضوری داوطلبان، در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته و تاکنون مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است.

سجادی ادامه داد: ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه و ثبت نام داوطلبان شوراهای روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه انجام خواهد شد و اطلاعیه های لازم درباره شرایط قانونی، از جمله ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و لزوم استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات، صادر شده است.

وی با اشاره به ساختار اجرایی و نظارتی انتخابات شوراها، یادآور شد: در انتخابات شوراها، هیئت های اجرایی بر عهده فرمانداری ها و بخشداری ها بوده و هیئت های نظارت نیز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل می شوند و نظارت بر تمام مراحل انتخابات را بر عهده دارند.

فرماندار سنندج با تأکید بر اصول بی طرفی، سلامت، امنیت و مشارکت حداکثری در انتخابات، بیان کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که مجریان انتخابات هیچ گونه دخالتی در روند رأی گیری، شمارش آرا و نتایج نهایی ندارند و انتخابات الکترونیکی این اعتماد و شفافیت را بیش از گذشته تقویت خواهد کرد.

سجادی در خصوص زیرساخت های ارتباطی نیز، گفت: اینترنت یکی از الزامات اصلی انتخابات الکترونیکی است و اگرچه در برخی روستاها محدودیت هایی وجود دارد، اما با برنامه ریزی انجام شده تلاش می کنیم تمامی شعب اخذ رأی به اینترنت پایدار دسترسی داشته باشند.

وی تأکید کرد: رأی گیری صرفاً در شعب اخذ رأی انجام می شود و هیچ برنامه ای برای رأی گیری آنلاین یا خارج از شعب در دستور کار نیست.

فرماندار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به نقش شوراها در عمران و آبادانی استان اشاره کرد و افزود: شوراها به عنوان نهادهای مردمی، نقش مؤثری در حفظ انسجام اجتماعی، استفاده از ظرفیت های محلی و پیشبرد پروژه های عمرانی، به ویژه در روستاها، ایفا کرده اند.

سجادی اظهار کرد: بسیاری از پروژه های روستایی با مشارکت مردم و پیگیری شوراها اجرا شده و در سال های اخیر نیز با افزایش چشمگیر اعتبارات دهیاری ها، برخی روستاها رشد ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی بودجه را تجربه کرده اند.

وی با قدردانی از تلاش های اعضای شوراهای روستایی، ادامه داد: اعضای شوراهای روستا با کمترین امکانات و بدون چشمداشت، وقت، آبرو و توان خود را برای حل مشکلات مردم صرف می کنند و نقش آنها در توسعه محلی قابل انکار نیست.

فرماندار سنندج با دعوت از نخبگان، تحصیل کردگان و افراد متخصص برای حضور در انتخابات شوراها، یادآور شد: برای داشتن شوراهایی پویا، متخصص و دغدغه مند، نیازمند مشارکت گسترده نخبگان در ثبت نام و حضور فعال مردم در انتخابات هستیم تا شوراهای آینده بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه شهرها و روستاهای استان ایفا کنند.