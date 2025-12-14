خواهرخواندگی خوی و قونیه به امضا رسید

به گزارش کردپرس، سجاد چهره آرا افزود: این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاریهای فرهنگی، گردشگری و تبادل تجربیات در حوزه مدیریت شهری به امضا رسیده و خواهرخواندگی خوی و قونیه باید از سطح یک توافق اداری فراتر رفته و به برنامههای اجرایی، تخصصی و زمانبندیشده تبدیل شود تا آثار واقعی آن در زندگی شهروندان دو شهر نمایان شود.
او با اشاره به اشتراکات عمیق عرفانی میان دو شهر خوی و قونیه اظهار کرد: این پیوند برخاسته از میراث مشترک شمس تبریزی و مولانا جلالالدین رومی است و ظرفیت کمنظیری برای توسعه گردشگری معنوی، برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک و گسترش همکاریهای راهبردی شهری فراهم میکند.
رییس شورای اسلامی شهر خوی تشکیل کارگروههای مشترک کارشناسی در حوزههایی همچون مدیریت شهری، حملونقل، میراث فرهنگی و گردشگری، برگزاری نشستهای منظم میان مدیران ارشد دو شهر و تدوین برنامه همکاری مشترک چهارساله را از الزامات تحقق اهداف این تفاهمنامه دانست و خاطرنشان کرد: امضای این تفاهمنامه، آغازگر حضور فعالتر و بینالمللی شهر خوی در عرصههای مختلف است.
چهره آرا یادآوری کرد: شهر خوی با میزبانی آرامگاه شمس تبریزی و شهر قونیه با قرار داشتن آرامگاه مولانا جلالالدین رومی، از مهمترین مقاصد گردشگری معنوی در جهان اسلام به شمار میروند و خواهرخواندگی این دو شهر میتواند نمادی روشن از همدلی فرهنگی، گفتوگوی تمدنها و گسترش روابط انسانی مبتنی بر میراث غنی عرفان اسلامی باشد.
به گزارش کردپرس از ایرنا؛ تفاهمنامه خواهرخواندگی میان شهر خوی از استان آذربایجان غربی و کلانشهر قونیه در جمهوری ترکیه، در جریان آیینی رسمی و با حضور مقامات دو شهر و نمایندگان مجمع شهرداران آسیایی (AMF) در شهر قونیه به امضا رسید.
این تفاهمنامه در راستای توسعه تعاملات بینالمللی و تقویت دیپلماسی شهری، توسط بهمن رضانژاد قائممقام شهردار خوی و مصطفی اوزباش قائممقام شهرداری کلانشهر قونیه امضا شد و زمینهساز همکاریهای مشترک در حوزه گردشگری معنوی، فعالیتهای فرهنگی، تبادل تجربیات مدیریت شهری و توسعه زیرساختهای پایدار در آینده است.
در این راستا، هیاتی از اعضای شورای اسلامی شهر خوی به ریاست سجاد چهرهآرا رییس شورا و با همراهی محمدرضا پیری رییس کمیسیون فرهنگی و گردشگری شورای شهر خوی، با حضور در قونیه و شرکت در نشستهای مشترک، نقش مؤثری در فراهمسازی مقدمات این تفاهمنامه ایفا کردند.
نظر شما