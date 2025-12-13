سرکنسول ایران در اربیل انتصاب برهم صالح در سازمان ملل را تبریک گفت

به گزارش کردپرس، فرامرز اسدی در پیامی خطاب به دکتر برهم صالح تأکید کرده است: «انتخاب شایسته جنابعالی بهعنوان رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، نشاندهنده سطح بالای شایستگی علمی و تجربه مدیریتی ارزشمند شماست.»
وی همچنین این انتخاب را به دکتر برهم صالح تبریک گفته و نوشته است: «امیدوارم همچون گذشته، در این مسئولیت نیز موفق و سربلند باشید.»
دکتر برهم صالح، رئیسجمهور پیشین عراق، پست ریاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را بر عهده گرفته است؛ پستی که دومین مقام عالیرتبه در ساختار این سازمان بهشمار میرود و از جایگاه مهم و تأثیرگذاری برخوردار است. این برای دومین بار در خاورمیانه و نخستین بار در تاریخ است که یک کُرد به این سمت منصوب میشود.
محمد هورامی، مشاور دکتر برهم صالح، در گفتوگو با رسانه «خندان» اعلام کرد: «این پست دومین مقام عالی در سازمان ملل متحد است و اهمیت آن در این است که دکتر برهم صالح دومین فردی از خاورمیانه است که تاکنون موفق به کسب این جایگاه شده است. این سمت، جایگاهی بسیار مهم و حساس بهشمار میرود، زیرا تمامی امور مربوط به پناهندگان در سراسر جهان زیر نظر کمیساریای عالی قرار دارد.»
وی افزود: «پیشتر آنتونیو گوترش، دبیرکل کنونی سازمان ملل متحد، نیز ریاست کمیساریای عالی پناهندگان را بر عهده داشته و سپس به دبیرکلی این سازمان رسیده است. در این دوره، ۱۲ نفر برای این سمت رزومه ارائه کردند و کمیتهای در سازمان ملل با همه آنان مصاحبه انجام داد؛ خود دبیرکل سازمان ملل نیز عضو این کمیته بود و در نهایت، بر اساس ارزیابیها و سوابق ارائهشده، دکتر برهم صالح بهعنوان رئیس کمیساریای عالی پناهندگان انتخاب شد.»
نظر شما