به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق در کنفرانس مطبوعاتی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در بغداد گفت عراق با فداکاری‌های فرزندانش نتوانست بر تروریسم پیروز شود.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، السودانی افزود که پایان مأموریت یونامی به معنای پایان شراکت با عراق نیست و ما به مواضع دبیرکل سازمان ملل در قبال عراق افتخار می‌کنیم.

وی بیان کرد که روابط ما با هیئت یونامی محوری است.

این مقام عراقی اشاره کرد که انتخابات پارلمانی اخیر سازمان یافته‌ترین انتخابان بوده است.

السودانی اظهار داشت که ما مایل به ایجاد روابط با سازمان ملل بر پایه‌های متوازن هستیم.

وی گفت ما در زمان حساس منطقه و جهان سیاست متوازنی را اتخاذ کردیم.

نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق ما انتخاب برهم صالح رئیس جمهور پیشین عراق به عنوان کمیسر سازمان ملل در امور پناهندگان را تحسین می‌کنیم.

السودانی در آخر از نامگذاری یکی از خیابان‌های بغداد به سازمان ملل خبر داد.