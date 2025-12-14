۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۳

رشد ٨درصدی بازدید گردشگران از موزهای آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ غربی از رشد ٨درصدی بازدید گردشگران از موزهای استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری در بازدید از موزه‌های استان آذربایجان غربی با اشاره به رشد هشت درصدی بازدید از موزه‌های استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۶ هزار و ۹۹۱ نفر از این مجموعه‌ها دیدن کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه از این تعداد تنها ۶۲ هزار گردشگر از مجموعه جهانی تخت سلیمان بازدید کرده‌اند، افزود: تخت سلیمان تکاب، قره‌کلیسای چالدران و کاخ‌موزه باغچه‌جوق بیشترین تعداد گردشگر را در این مدت داشته‌اند.

او بیان کرد: این رقم در حالی ثبت شده که در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۴ هزار و ۳۱۲ گردشگر از موزه‌های استان دیدن کردند و با وجود تعطیلی سه‌ماهه موزه‌ها به دلیل جنگ ۱۲ روزه، آمار امسال افزایش یافته است.

