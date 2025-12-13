رویترز: دکتر برهم صالح سنت اروپایی را شکست

کردپرس

خبرگزاری رویترز نوشت: دکتر برهم صالح، پناهندهٔ پیشین و اهل اقلیم کردستان عراق، به‌عنوان کمیساریای عالی آیندهٔ پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) معرفی شده است؛ اقدامی که در حالی صورت می‌گیرد که اغلب رؤسای پیشین این نهاد اروپایی بوده‌اند. او می‌گوید: «دکتر برهم صالح در سایهٔ بحران مالی با بخش خصوصی همکاری خواهد کرد و وعده داده است پناهندگان را در اولویت قرار دهد.»

به این موضوع اشاره شده که نامه‌ای از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، تأیید می‌کند دورهٔ پنج‌سالهٔ دکتر برهم صالح از اول ژانویهٔ ۲۰۲۶ آغاز می‌شود، مشروط بر آنکه از سوی هیئت کمیساریای عالی پناهندگان تأیید شود. او جانشین فیلیپو گراندی ایتالیایی می‌شود که از سال ۲۰۱۶ ریاست این نهاد را بر عهده داشته است. سخنگوی UNHCR از اظهار نظر خودداری کرد، در حالی که سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد: «فرآیند ادامه دارد.»

دکتر برهم صالح که برای رهایی از حاکمیت صدام به بریتانیا پناه برده و در آنجا مهندسی خوانده است، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق خدمت کرده است. او این مسئولیت را در زمانی بر عهده می‌گیرد که آوارگی جهانی به سطحی بی‌سابقه رسیده—نزدیک به دو برابر سطحی که گراندی کار خود را در آن آغاز کرده بود—و این در حالی است که کمک‌های مالی به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.

همچنین کمک‌کنندگان اصلی، از جمله ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، کمک‌های خود را کاهش داده‌اند و کشورهای دیگر نیز منابع مالی خود را به بخش دفاعی منتقل کرده‌اند. دکتر برهم صالح که اهل اقلیم کردستان عراق است، وعده داده اطمینان حاصل کند پناهندگان در آنچه «چرخهٔ وابستگی به کمک‌ها» می‌نامد گرفتار نشوند و به آموزش و فرصت‌های شغلی دسترسی پیدا کنند.

دکتر برهم صالح در جریان کارزار خود اعلام کرده است: «من ایمان عمیقی به مأموریت UNHCR دارم—زیرا خودم آن را تجربه کرده‌ام. دیدگاه من UNHCRی است که پناهندگان را وارد چرخهٔ کار کند و بپذیرد که کمک‌های انسانی باید زمان‌مند باشند.»

او هدف خود را گسترش منابع مالی عنوان کرده است؛ از جمله بهره‌گیری از دارایی اسلامی و مشارکت دادن شرکای بخش خصوصی از طریق پیشنهاد ایجاد «شورای جهانی مدیران اجرایی امور انسانی». وی با محدودیت‌های بیشتر غرب در زمینهٔ حقوق پناهندگی در سایهٔ احساسات ضد مهاجرتی، و نیز نارضایتی کشورهای فقیر میزبان پناهندگان روبه‌رو خواهد بود.

این نهاد که مقر آن در ژنو است و عمدتاً به کمک‌های داوطلبانه متکی است، بودجهٔ سال ۲۰۲۶ خود را نزدیک به یک‌پنجم کاهش داده و به ۸.۵ میلیارد دلار رسانده و حدود پنج هزار فرصت شغلی را حذف کرده است؛ آن هم در زمانی که درگیری‌ها در سودان و اوکراین نیازها را افزایش داده است. به‌گفتهٔ UNHCR، این وضعیت آنان را ناچار می‌کند تصمیم‌های دشواری دربارهٔ این‌که به چه کسانی کمک شود اتخاذ کنند و خطرات تازه‌ای برای زندگی پناهندگان ایجاد می‌کند.

نزدیک به ۱۰ نامزد برای این سمت رقابت می‌کردند؛ از جمله سیاستمداران، یک مدیر شرکت ایکیا (IKEA)، یک پزشک اورژانس و یک چهرهٔ تلویزیونی—که بیش از نیمی از آنان اروپایی بودند. این موضوع بازتابی از سنت این نهاد ۷۵ ساله با مقر ژنو است که ۹ نفر از ۱۱ رئیس پیشین آن اروپایی بوده‌اند.

دکتر برهم احمد صالح (دکتر برهم صالح) متولد ۸ سپتامبر ۱۹۶۰ در شهر سلیمانیه است؛ سیاستمداری کُرد عراقی که از ۲ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق فعالیت کرده و پیش‌تر نیز به‌عنوان معاون نخست‌وزیر عراق و نخست‌وزیر اقلیم کردستان خدمت کرده است.