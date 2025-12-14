گفت وگوی شهرداری سقز و دانشگاه ها؛ دانشجویان در مسیر مطالبه گری و ترسیم آینده توسعه شهری

به گزارش کرد پرس، در ابتدای این نشست، شهردار سقز با اشاره به نقش اثرگذار دانشگاه ها و دانشجویان در فرآیند توسعه شهری، دغدغه گری، پرسشگری و مطالبه محوری دانشجویان و دانشگاهیان را «نقشه راه توسعه شهری» دانست.

ارسطو گویلی گفت: شهرداری ها نهادهایی عمومی، اجتماعی و چندبعدی هستند که بیش از ۳۰۰ وظیفه مختلف بر عهده دارند و این وظایف به صورت مستمر در حال گسترش است؛ به گونه ای که امروز مدیریت شهری در مسیر استقرار مدیریت یکپارچه شهری قرار گرفته است.

وی با اشاره به چالش های موجود مدیریت شهری، بدهی های انباشته شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی، بانک شهر و پیمانکاران، همچنین فرسودگی و کمبود ماشین آلات را از جمله مشکلات این دوره عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی های شهرداری پرداخت شده و تلاش شده است با خروج شهرداری از بن بست های مالی و اجرایی، این نهاد دوباره بر ریل فعالیت های عمرانی و خدماتی قرار گیرد.

شهردار سقز نبود طرح های جامع، همچنین اجرای برخی پروژه ها بدون مطالعه، پژوهش و ارزیابی کارشناسی را از موانع جدی پیشبرد امور شهری دانست و بر ضرورت تقویت کمیته سیما و منظر شهری، عادلانه سازی توزیع خدمات و فعالیت های عمرانی در سطح شهر، شفافیت مالی، انتشار بیلان کاری و درآمدها و پاسخ گویی شهرداری در برابر شهروندان مطالبه گر تأکید کرد.

گویلی با اشاره به وجود ۴۶ هکتار بافت تاریخی در این شهر، مشارکت و همراهی شهروندان و توجه هم زمان به منافع شهری و حقوق شهروندی را از الزامات تحقق توسعه پایدار عنوان کرد.

نقش دانشگاه ها در فرهنگ سازی و توسعه شهری

در ادامه این نشست، رئیس دانشگاه پیام نور سقز با تأکید بر ضرورت تعامل مناسب و مستمر میان دانشگاه ها و شهرداری گفت: شهردار سقز در کنار اجرای پروژه های عمرانی و خدمات شهری، در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز گام های مؤثری برداشته است.

بهزاد احمدی نقش دانشگاه ها را در فرهنگ سازی، افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم در توسعه شهری بسیار مهم ارزیابی کرد و از برگزاری همایش علمی با موضوع «حقوق شهروندی و وظایف شهرداری» به عنوان یکی از ظرفیت های علمی مشترک میان دانشگاه ها و مدیریت شهری یاد کرد.

همچنین دکتر یوسفی، رئیس دانشگاه علمی ـ کاربردی سقز، دانشگاه ها را «قلب تپنده جامعه» دانست و گفت: مراکز آموزش عالی می توانند با پالایش مسائل، طرح صحیح مشکلات و پیگیری علمی آن ها، نقش مثبت، مؤثر و راهگشایی در حل مسائل و چالش های شهری ایفا کنند.

حقوق شهری و حقوق شهروندی در مدیریت شهری

در بخش دیگری از این نشست، استاد حقوق دانشگاه پیام نور سقز با تشریح ابعاد مختلف حقوق شهری و حقوق شهروندی، تأکید کرد: در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مدیریت شهری باید منافع شهر و شهروندان به صورت هم زمان و متوازن مورد توجه قرار گیرد.

دکتر علیرضا شریفی با اشاره به نقش شوراها و پارلمان های محلی، افزود: این نهادها می توانند با به روزرسانی قوانین و مقررات، زمینه کارآمدتر شدن مدیریت شهری را فراهم کنند.

وی بیان کرد: خروج شهرداری از بن بست های اجرایی و قرار گرفتن آن بر ریل صحیح فعالیت ها، بدون مشارکت و همراهی شهروندان امکان پذیر نیست و هم افزایی میان مدیریت شهری، نهادهای تصمیم گیر و مردم می تواند بسترساز توسعه پایدار و گسترش فضاها و خدمات عمومی و رفاهی در شهر باشد.

مطالبات دانشجویان؛ از عمران شهری تا گردشگری

در بخش پرسش و پاسخ این نشست، اساتید، دانشجویان و نمایندگان انجمن های علمی و دانشجویی به طرح دیدگاه ها، پیشنهادها و مطالبات خود پرداختند. توجه به اجرای طرح های عمرانی مطالعه محور، کادرسازی و استفاده از ظرفیت جوانان، ساخت پارکینگ های عمومی، زیباسازی محیط دانشگاه ها، احداث المان های شهری، ساماندهی ورودی های شهر، ایجاد پیاده راه ها و مراکز خدماتی و رفاهی، احیای پارک لاله، ترسیم چشم انداز توسعه سقز، ساماندهی رودخانه سقز و توسعه زیرساخت های گردشگری و توریسم درمانی از جمله محورهای مطرح شده در این بخش بود.

دانشجویان همچنین بر ضرورت شفافیت مالی و قراردادی، اجرای اطلس سرمایه گذاری ها، حمایت از پژوهش های دانشگاهی، رونق اقتصاد شهری و کسب وکارها، همکاری مؤثر با انجمن های دانشجویی، ساخت مراکز فرهنگی متناسب با نیازهای شهر، حمایت از دانشجویان موفق، ایجاد درآمدهای پایدار شهری، برخورد با تخلفات و تصمیمات نادرست گذشته و تکمیل پروژه هایی همچون پل دوم قوخ و کمربندی مالیاتی تأکید کردند.

این نشست با جمع بندی بر اهمیت گفت وگوی مستمر و سازنده میان مدیریت شهری، دانشگاه ها و شهروندان به عنوان مسیری برای تقویت پاسخ گویی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق توسعه متوازن و پایدار شهری به کار خود پایان داد.