تبریک مسعود بارزانی به برهم صالح به مناسبت انتصاب در سازمان ملل

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دفتر مسعود بارزانی، وی در تماس تلفنی با دکتر برهم صالح، به مناسبت انتصاب او به عنوان رئیس کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، تبریک و تهنیت خود را ابراز کرد.

در این تماس، مسعود بارزانی با ابراز خرسندی از اینکه برای نخستین‌بار یک کُرد موفق به تصدی چنین پست مهمی در سطح سازمان ملل متحد شده است، این انتصاب را مایه افتخار دانست.

بارزانی همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر برهم صالح در مسئولیت جدیدش، ابراز امیدواری کرد که وی در انجام مأموریت‌های انسانی و بین‌المللی خود موفق باشد.