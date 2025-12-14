۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۲

تبریک مسعود بارزانی به برهم صالح به مناسبت انتصاب در سازمان ملل

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در تماس تلفنی با دکتر برهم صالح، انتصاب او به عنوان رئیس کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد را تبریک گفت و این رویداد را مایه خوشحالی و افتخار برای کُردها دانست.

به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دفتر مسعود بارزانی، وی در تماس تلفنی با دکتر برهم صالح، به مناسبت انتصاب او به عنوان رئیس کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، تبریک و تهنیت خود را ابراز کرد.

در این تماس، مسعود بارزانی با ابراز خرسندی از اینکه برای نخستین‌بار یک کُرد موفق به تصدی چنین پست مهمی در سطح سازمان ملل متحد شده است، این انتصاب را مایه افتخار دانست.

بارزانی همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر برهم صالح در مسئولیت جدیدش، ابراز امیدواری کرد که وی در انجام مأموریت‌های انسانی و بین‌المللی خود موفق باشد.

