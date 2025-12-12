برهم صالح کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل شد

به گزارش کردپرس، محمد هورامی، مشاور دکتر برهم صالح، در گفتوگویی با رسانه خبری خندان اعلام کرد:
«این سمت یکی از بالاترین پستها در سازمان ملل است. نکته مهم این است که دکتر برهم دومین فرد از خاورمیانه خواهد بود که تاکنون توانسته این جایگاه را بگیرد؛ جایگاهی بسیار مهم و با اعتبار بالا. از این پس تمام امور مربوط به پناهندگان در سراسر جهان زیر نظر او قرار خواهد گرفت.»
او افزود: «پیشتر شخص آنتونیو گوترش، رئیس کنونی سازمان ملل متحد، همین سمت را برعهده داشت و سپس به ریاست سازمان رسید. ۱۲ نفر از چهرههای برجسته نیز برای این پست نامزد شده بودند. کمیتهای در سازمان ملل با بررسی سوابق و گفتوگو با تمامی نامزدها، که شخص رئیس سازمان ملل هم در آن حضور داشت، بر اساس ارزیابیها، دکتر برهم صالح را بهعنوان کمیسر عالی انتخاب کرد.»
هورامی همچنین گفت:«بر اساس تصمیم سازمان ملل، از ژانویه ۲۰۲۶ دکتر برهم صالح رسماً کار خود را بهعنوان کمیسر عالی سازمان آغاز خواهد کرد.»
او درباره اهمیت این سمت برای اقلیم کردستان و عراق اظهار داشت: «عراق یکی از کشورهایی است که با بحران پناهجویی مواجه است و علاوه بر آن، ما پناهندگان کُرد در سراسر جهان داریم. از این رو، این پست بدون شک نقش مهمی برای عراق و کردستان خواهد داشت و به همین دلیل به مردم سراسر عراق و کردستان تبریک میگوییم.»
برهم احمد صالح در ۸ سپتامبر ۱۹۶۰ در شهر سلیمانیه به دنیا آمد. او سیاستمداری کُرد عراقی است و از ۲ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ بهعنوان رئیسجمهور عراق فعالیت کرد. پیش از آن نیز بهعنوان معاون نخستوزیر عراق و نخستوزیر اقلیم کردستان مشغول به کار بوده است.
