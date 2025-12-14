۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۴

آمریکا خواستار تسریع در تشکیل دولت اقلیم کردستان شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سفارت آمریکا در عراق با اشاره به تأخیر در تشکیل دولت اقلیم کردستان، تأکید کرد که گفت‌وگوهای سیاسی باید با سرعت بیشتری دنبال شود و دولت جدید هرچه زودتر تشکیل شود.

به گزارش کردپرس، جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، اعلام کرد واشنگتن از نزدیک روند تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان را زیر نظر دارد و تأکید کرد این گفت‌وگوها باید با سرعت پیش برود و دولت هرچه زودتر تشکیل شود.

وی همچنین تأکید کرد که آمریکا شراکت بسیار ویژه خود با اربیل را ارج می‌نهد و نقش رهبری کُردها را برای واشنگتن «بسیار مهم» دانست.

این در حالی است که یک سال و دو ماه از برگزاری انتخابات پارلمان کردستان می‌گذرد، اما به دلیل کشمکش‌ها و اختلاف‌نظر میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان بر سر پست‌ها، نه هیئت رئیسه پارلمان انتخاب شده و نه دولت اقلیم کردستان تشکیل شده است.

