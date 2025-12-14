  ۹۸ درصد طرح پایداری تولید در دیمزارهای کردستان اجرا شد

به گزارش کرد پرس، محمدصالح احمدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: سامانه بارشی اخیر موجب افزایش قابل توجه بارندگی در سطح استان شد، به طوری که میانگین بارش ها از حدود ۲۰ میلی متر به ۹۲ میلی متر رسید.

وی افزود: بیشترین میزان بارندگی در مناطق غربی استان ثبت شده و کمترین مقدار نیز مربوط به شهرستان قروه است و با وجود نگرانی های اولیه درباره مناطق شرقی، این مناطق نیز تحت پوشش سامانه بارشی قرار گرفتند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اجرای برنامه ابلاغی استان در قالب طرح پایداری تولید در دیمزارها، اظهار کرد: تاکنون ۹۸ درصد از برنامه های پیش بینی شده در این طرح اجرایی و عملیاتی شده است.

احمدی با تاکید بر ضرورت افزایش انگیزه کارشناسان طرح، خواستار پرداخت حق الزحمه متناسب با حجم فعالیت، شفاف سازی قراردادها و تعیین دقیق مبلغ قرارداد کارشناسان بخش خصوصی شد و ادامه داد: برای کارشناسان ستادی و مدیران راهبردی طرح نیز باید حق الزحمه مشخص و منصفانه در نظر گرفته شود.

وی به تغییر فرآیند تأیید قطعات اراضی اشاره کرد و یادآور شد: در حالی که پیش تر مسئولان مراکز این مرحله را انجام می دادند، اکنون کارشناسان موظف به ترسیم قطعات و ارسال آن برای تایید کشاورزان هستند، این در شرایطی است که برخی روستاهای استان به شبکه تلفن همراه و اینترنت دسترسی مناسب ندارند و کشاورزان قادر به انجام تایید به صورت مستقل نیستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: بر همین اساس، درخواست شده فرآیند جایگزین و رویه اجرایی جدیدی برای این مرحله تعریف شود تا کار با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.

احمدی گفت: تاکنون ۷۳ درصد کود مورد نیاز بخش کشاورزی استان تامین شده است و مهم ترین چالش موجود، سهمیه هشت هزار و ۹۴۱ تنی سازمان تعاون روستایی است که پیگیری و تامین آن در دستور کار قرار دارد.