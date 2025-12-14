پنجمین جشنواره استانی مطبوعات کردستان با رویکرد رسانه مطالبه گر برگزار می شود

به گزارش کرد پرس، عیسی فلاحی در نشست با خبرنگاران، گفت: این جشنواره با همکاری خانه مطبوعات استان، همراهی فعالان رسانه ای کردستان و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و معاونت امور رسانه ای و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

وی با اشاره به محورهای اصلی جشنواره، افزود: موضوعاتی همچون فرصت ها و چالش های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استان، حمایت از کالای ایرانی، آسیب های قاچاق کالا و ارز، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیری از آن ها، جوانی جمعیت، ورزش و جوانان، محیط زیست، ترویج جهاد تبیین، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، هوش مصنوعی در تولیدات رسانه ای و سایر موضوعات مرتبط با استان در این جشنواره مورد توجه قرار می گیرد.

معاون مطبوعاتی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، ایجاد رقابت سالم میان اهالی رسانه، ارتقای سطح حرفه ای فعالان رسانه ای، افزایش اثرگذاری رسانه ها در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تقویت رویکرد مطالبه گری را از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

فلاحی با بیان اینکه آثار در قالب های مختلف رسانه ای داوری می شوند، اظهار کرد: بخش های اصلی جشنواره شامل سرمقاله و یادداشت، خبر، گزارش مکتوب خبری و غیرخبری، مصاحبه، عکس (تک عکس و گزارش تصویری)، طراحی و صفحه آرایی، تیتر، فیلم و پادکست است و بخش های جنبی نیز به شعار سال، دفاع در جنگ ۱۲ روزه و کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: بازه زمانی ارسال آثار از یکم آذرماه ۱۴۰۳ تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده و آثار باید با درج نام صاحب اثر در رسانه های دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شده باشند.

معاون مطبوعاتی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به نحوه ارسال آثار، یادآور شد: آثار باید از طریق سامانه جامع رسانه ها ویژه جشنواره بارگذاری شود و شرکت کنندگان می توانند حداکثر در دو قالب و در هر قالب حداقل سه اثر ارسال کنند؛ آثاری که در قالب نادرست ثبت شوند، وارد فرآیند داوری نخواهند شد.

فلاحی آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را ۲۰ دی ماه سال جاری اعلام کرد و بیان کرد: آثار باید در قالب فایل PDF از طریق سایت جشنواره به نشانی kordestan.pressfestival.ir بارگذاری شود و رسانه های مکتوب موظف اند تصویر صفحه نسخه چاپی اثر را نیز ارسال کنند.

وی گفت: به نفرات اول هر بخش تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی ۶۰ میلیون ریالی، نفرات دوم لوح تقدیر و جایزه ۴۰ میلیون ریالی و نفرات سوم لوح تقدیر و جایزه ۲۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.