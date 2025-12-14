عضویت عامل حمله به آمریکایی ها در نیروهای امنیتی سوریه

به گزارش کردپرس، حمله روز گذشته به گشت مشترک نیروهای آمریکایی و نیروهای امنیتی دولت جدید سوریه در تدمر، به کشته شدن دو نظامی آمریکایی و یک مترجم منجر شد.

آمریکا ادعا کرده است که عامل حمله عضو گروه داعش بوده و انتقام این حمله از گروه گرفته خواهد شد.

با این حال برخی ادعاها درباره عضویت عامل حمله که کشته شده، در نیروهای امنیتی سوریه مطرح شده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که مسائل سوریه را رصد می کند، ادعا کرده است بر اساس منابع معتبر، عامل حمله به نیروهای آمریکایی عضو نیروهای امنیتی دولت تحت رهبری احمد الشرع بوده است.

همچنین برخی نظامیان سابق آمریکا که در کنار نیروهای کرد در مبارزه با داعش حضور داشته اند، با انتشار تصاویری ادعا کرده اند که مهاجم از حلقه نزدیکان الشرع بوده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه از دولت الشرع خواسته است برخی اعضای خارجی نیروهای خود را که ممکن است در این حمله دست داشته باشند، از واحدهای نظامی و امنیتی سوریه اخراج کند.

یک مقام آمریکایی نیز به المانیتور گفته است مهاجم در مقطعی، همکار نیروهای امنیتی دولت جدید سوریه بوده است.