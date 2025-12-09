اردوغان ضمن خبر از سفر قریب الوقوعش به دمشق یک بار دیگر خواستار خلع سلاح کردهای سوریه شد

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، با ادعای تهدید آمیز بودن ادامه فعالیت نظامی یگان های مدافع خلق (YPG) در کردستان سوریه، این سازمان را به پایبندی کامل به توافق ۱۰ مارس فراخواند؛ توافقی که بر اساس آن نیروهای کرد سوری باید خلع سلاح شده و در ساختار امنیتی دولت جدید دمشق ادغام شود. اردوغان گفت اجراییشدن این توافق میتواند نقشه بازیگران خارجی برای بیثباتسازی سوریه را خنثی کرده و مسیر شکلگیری کشوری متحد و باثبات را هموار کند.
رئیس جمهور ترکیه امروز سهشنبه نهم دسامبر، در سخنانی که در مراسمی در آنکارا ایراد کرد، تلویحاً اعلام کرد که بهزودی ممکن است به سوریه سفر کند. او در این سخنرانی از انقلاب مردم سوریه علیه رژیم بعث تمجید کرد و گفت ترکیه در «دوران جدید» سوریه نیز در کنار مردم این کشور خواهد ماند.
اردوغان در بخش دیگری از سخنانش، از یگان های مدافع خلق در کردستان سوریه خواست به توافق ۱۰ مارس با دمشق پایبند بماند. به گفته او، اجرای این توافق «نقشه قدرتهایی را که بهدنبال بیثباتکردن سوریه هستند، خنثی خواهد کرد».
اگرچه این برنامه به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر» برگزار شده بود و اردوغان بخشهایی از سخنانش را به اصلاحات حقوق بشری ترکیه اختصاص داد، اما محور اصلی سخنرانی او سوریه بود؛ جایی که روز دوشنبه اولین سالگرد «انقلابی که رژیم اسد را سرنگون کرد» گرامی داشته شد.
اردوغان در ادامه با اشاره به «احمد الشرع»، رئیسجمهور جدید سوریه، گفت: «دیدید که احمد الشرع در مسجد اموی دعا خواند و خطبه ایراد کرد. خداوند آیندهای را که او وعده داد، نصیب مردم سوریه کند.»
اردوغان افزود که مردم سوریه، با وجود ویرانیهای گسترده ناشی از «دیکتاتوری اسد»، در یک سال گذشته مقاومت کردهاند و به زندگی ادامه دادهاند.
سوریهای در حال تولد است که زبان مشترک ترکی با ما دارد!
اردوغان گفت بسیاری از سوریهایی که سالها در ترکیه پناهنده بودهاند اکنون ترکی حرف میزنند و این وضعیت نشاندهنده پیوندهای عمیق دو ملت است: «کشوری در حال تولد است که همانند جمهوری ترکنشین قبرس و جمهوری آذربایجان با ما زبان مشترک دارد.»
اردوغان با یادآوری وعدهای که برای سفر به دمشق به مردم سوریه داده بود، گفت: «آن وعده بهزودی محقق میشود.» او گفت که با «سیاستهای خردمندانه، فراگیر و عادلانه» دولت جدید سوریه، بازگشت به روزهای تاریک گذشته ممکن نخواهد بود.
اردوغان در ادامه سخنان خود گفت: «آزادی و صلح بر فلسطین نیز حاکم خواهد شد. انشاءالله کشوری مستقل بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی تشکیل خواهد شد.»
تکرار مطالبه آنکارا از نیروهای کرد سوریه
اردوغان بار دیگر از YPG خواست به تعهدات خود در توافق ۱۰ مارس عمل کند: «اجرای آرام و منظم این توافق، نقشه قدرتهای مخربی را که خواهان سوریهای ضعیف و تقسیمشده هستند برهم خواهد زد.»
او تأکید کرد که ترکیه همانگونه که در جنگ در کنار مردم سوریه بود، در دوران صلح نیز در کنارشان خواهد ماند: «ترکها، عربها، کردها، ترکمنها، سنیها و علویها شانهبهشانه سوریه را از نو خواهند ساخت.»
گفتنی است، چند روز پیش از این هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، نیز در قطر از «عدم پایبندی نیروهای کرد سوریه به ادغام شدن در ارتش سوریه» انتقاد کرده بود. او گفته بود: «میدانیم برخی عناصر در نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) فقط برای جنگیدن با ترکیه سازماندهی شدهاند. ما میخواهیم عناصر غیرسوری—از عراق، ایران و ترکیه—فوراً از ساختار نیروهای سوریه دموکراتیک خارج شوند.»
