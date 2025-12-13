حفظ اشتغال موجود در ایلام اولویت استانداری است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی گفت: مشکلات این واحد تولیدی باید با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی استان به صورت شفاف و قانونی پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: هیچ موضوع محرمانه‌ای در این زمینه وجود ندارد و همه تصمیمات در چارچوب قانون و با اطلاع مدیران و مسئولان اتخاذ خواهد شد.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی استان، گفت: برخی مشکلات واحدهای تولیدی اگر در مسیر قانونی و شفاف قرار گیرد، روند رسیدگی کوتاه‌تر خواهد شد. ما موظفیم با پیگیری مستمر و قانون‌مداری، دغدغه‌های تولیدکنندگان را برطرف کنیم.

کرمی تأکید کرد: حفظ نیروی انسانی آموزش‌دیده شرکت از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و اجازه داده نخواهد شد نیروی کار متخصص از چرخه تولید خارج شود.

وی با بیان اینکه تعدادی دیگر از واحد تولیدی در استان با مشکلات مشابه مواجه هستند، تصریح کرد: اراده مدیریت استان بر این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای نظارتی، مسائل این واحدها حل و فصل شود. ما مدافع تولیدکنندگان هستیم و تلاش می‌کنیم با همکاری همه بخش‌ها، دغدغه‌های مردم و کارگران این واحدها برطرف شود.

استاندار ایلام بیان کرد: در این نشست مقرر شد بانک ملی و سایر بانک‌های عامل استان مشکلات مالی شرکت پویانخ را بررسی و راهکارهای لازم را ارائه دهند.

وی افزود: در صورت نیاز، موضوع به سطح ملی منتقل خواهد شد و با مدیران بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ملی کشور نیز رایزنی خواهیم کرد تا مشکلات این واحد تولیدی به نتیجه برسد.

کرمی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود گفت: ما مشکلات مردم و کارگران را درک می‌کنیم. دغدغه‌های معیشتی و درمانی خانواده‌ها برای ما روشن است و تلاش داریم با پیگیری‌های مستمر، بخشی از این فشارها را کاهش دهیم. هدف ما این است که واحدهای تولیدی استان فعال بمانند و اشتغال موجود حفظ شود.