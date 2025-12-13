ارومیه-مهاباد پر تصادف ترین محور آذربایجان غربی

او ادامه داد: در حال حاضر محور ارومیه - مهاباد با سهم ۶.۵ درصدی، بیشترین تصادفات فوتی استان را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ پناهی مقدم گفت: محور نقده - اشنویه با ۴.۵ درصد تصادفات فوتی در رتبه بعدی قرار دارد که وقوع دو تصادف زنجیره‌ای در این مسیر، نقش قابل توجهی در افزایش آمار تلفات استان داشته است.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین محور ارومیه - سلماس با سهم چهار درصدی تصادفات فوتی، با اجرای اقداماتی همچون دوربرگردان‌های استاندارد، ایمن‌سازی تقاطع‌ها و آغاز تعریض گردنه‌ها همراه بوده است.

۳۱ نفر در گردنه قوشچی در اثر تصادفات جان باخته‌اند

او با اشاره به کاهش چشمگیر تلفات در گردنه قوشچی در ارومیه اظهار کرد: طی سال ۱۴۰۲ در این گردنه ۳۱ نفر جان خود را از دست دادند، اما با اجرای طرح جداسازی مسیر، این عدد در سال ۱۴۰۳ به سه نفر کاهش یافت و در آمار امسال نیز تاکنون تنها یک فوتی ثبت شده است.

سرهنگ پناهی محور پیرانشهر - نقده را چهارمین محور پرتصادف استان دانست و گفت: این مسیر که به‌عنوان مسیر زائران اربعین نیز شناخته می‌شود، در حال جداسازی و ایمن‌سازی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده بخش عمده‌ای از آن به‌طور کامل ساماندهی شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه از افزایش ۵ درصدی تعداد کشته‌شدگان تصادفات جاده‌ای استان در سر صحنه تصادف طی هشت‌ماهه امسال بنا به گزارش پلیس خبر داد و گفت: بیشترین سوانح رانندگی در روزهای پایانی هفته و بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ رخ می‌دهد.