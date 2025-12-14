طرح تشدید نظارت بر بازار کردستان در آستانه شب یلدا اجرایی شد

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان با اشاره به نحوه اجرای این طرح، گفت: این طرح با هماهنگی و همکاری دستگاه های نظارتی از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر ضابطان اجرایی، همزمان با سراسر کشور در استان کردستان در حال اجرا است.

وی افزود: در این طرح، اقلامی مانند آجیل، شیرینی، خشکبار، میوه، گوشت، مرغ و ماهی در اولویت بازرسی قرار دارند و ۲۴ اکیپ بازرسی در سطح استان فعال شده اند که تاکنون ۱۲۹ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته و ۴۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به روند نظارت ها در شهرستان ها، اظهار کرد: در سنندج به صورت روزانه سه اکیپ و در سایر شهرستان ها دو اکیپ بازرسی به طور مستمر فعالیت دارند و نظارت بر بازار با جدیت دنبال می شود.

رحیمیان مهم ترین تخلفات شناسایی شده را عدم درج قیمت، گران فروشی و کم فروشی عنوان کرد و ادامه داد: برخورد با احتکار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی از مطالبات جدی مردم است و در صورت احراز، این تخلفات در تعزیرات حکومتی یا در موارد اخلال در نظام اقتصادی در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان، یادآور شد: با توجه به تکرار برخی تخلفات صنفی، مجازات ها تشدید شده و علاوه بر جریمه های نقدی، بر اساس اختیارات قانونی و مصوبات مربوطه، پلمب واحد صنفی و نصب بنر تخلف نیز اجرا می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان بیان کرد: از ابتدای اجرای طرح نظارتی شب یلدا، چهار واحد صنفی متخلف به دلیل تخلفات اقتصادی به مدت یک هفته تا ۱۰ روز پلمب شده اند و این روند با جدیت ادامه دارد.

رحیمیان هشدار داد: در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم، علاوه بر جریمه و پلمب، پروانه کسب واحد صنفی ابطال خواهد شد و هیچ گونه اغماضی در این زمینه صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به محدودیت های نظارتی در استان، گفت: حدود ۹۰ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت دارند که نزدیک به ۳۰ هزار واحد مربوط به شهرستان سنندج است و دستگاه های نظارتی با کمبود جدی نیرو و امکانات مواجه هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: این موضوع در کارگروه تنظیم بازار استان مطرح شده و بر اساس مصوبه هیئت وزیران و دستور معاون اول رئیس جمهور، مقرر شده است تمامی دستگاه های اجرایی نسبت به تأمین نیرو و امکانات لجستیکی مورد نیاز برای کمک به دستگاه های نظارتی اقدام کنند تا نظارت ها با گستردگی و دقت بیشتری انجام شود.