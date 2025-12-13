پیام همدردی SDF به مناسبت کشته شدن دو نظامی آمریکایی در سوریه

به گزارش کردپرس، فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) پس از حمله به گشت نیروهای ائتلاف بینالمللی در نزدیکی تدمر، که منجر به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و یک غیرنظامی و زخمی شدن سه نفر دیگر شد، بیانیهای منتشر کرد و ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان، آمادگی خود برای مقابله با گروههای تروریستی در همه مناطق سوریه را اعلام کرد.
بیانیه فرماندهی کل SDF که در وبسایت رسمی این نیروها منتشر شد به شرح زیر است:
«فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک عمیقترین تسلیت خود را به شرکای خود در ارتش ایالات متحده و مردم آمریکا بابت کشته شدن دو سرباز آمریکایی که در حملهای در صحرای سوریه هدف قرار گرفتند و در حال انجام مأموریت خود برای مبارزه با تروریسم بودند، اعلام میکند.
ما این حمله را قویاً محکوم میکنیم و تأکید میکنیم که نیروهای ما، در همکاری کامل با متحدان خود در ائتلاف بینالمللی، اجازه نخواهند داد سازمانهای تروریستی دوباره سازماندهی شوند یا امنیت منطقه و جهان را تهدید کنند. پاسخ ما به عاملان این حمله و کسانی که از آن حمایت کردهاند، قاطع و مستقیم خواهد بود.
نیروهای سوریه دموکراتیک توانایی خود در ریشهکن کردن داعش و نابود کردن ساختار نظامی آن در شمال و شرق سوریه را اثبات کردهاند.
امروز بار دیگر آمادگی کامل خود را برای مبارزه با تروریسم در سراسر خاک سوریه و نابودی مخفیگاههای آن در هر نقطهای که وجود داشته باشد، بدون هیچ تردید یا عقبنشینی، اعلام میکنیم.
ما همبستگی خود را با خانوادهها و همراهان قربانیان اعلام کرده و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم.»
