محمد حاجی محمود: اختلاف بر سر یک وزارتخانه مانع تشکیل دولت شده است

به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان، با انتقاد از اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که بیش از یک سال است این دو حزب بر سر «یک وزیر» به توافق نرسیده‌اند و به همین دلیل نتوانسته‌اند دولت تشکیل دهند. وی گفت: «وقتی می‌گویند احزاب سیاسی، این فقط وزن شعر است.»

محمد حاجی محمود تأکید کرد که اگر اتحادیه میهنی و حزب دمکرات تنها در مدت یک ساعت با یکدیگر به توافق برسند، تمام مشکلات حل خواهد شد.

او افزود: یک سال از انتخاب پارلمان گذشته، اما این دو حزب نتوانسته‌اند پارلمان را فعال کنند و دولت را تشکیل دهند.

رئیس حزب سوسیال‌دمکرات کردستان همچنین اشاره کرد که پارلمان در این مدت می‌توانست ده‌ها قانون مهم در خدمت مردم کردستان تصویب کند، می‌توانست بسیاری از قوانین نادرست را اصلاح کند و حتی تمام تصمیم‌هایی را که دادگاه بغداد خواستار آن شده بود لغو کند؛ اما با این حال، این دو حزب حتی بر سر یک وزیر (منظور، پست وزارت داخله است) به توافق نرسیده‌اند و پرسید: «در چنین شرایطی ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟»

