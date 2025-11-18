وعدە السودانی بە مسرور بارزانی درباره حقوق و بودجە اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، بر اساس اطلاعیه رسمی دولت، در این دیدار محمد شیاع السودانی به مسرور بارزانی گفت: «حقوق کارکنان اقلیم کردستان برای امسال مطابق با توافقات پرداخت خواهد شد.»

روز سه‌شنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در شهر دهوک با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فدرال عراق، دیدار و گفتگو کرد.

طبق اعلام رسمی دولت، در این دیدار هر دو طرف موفقیت فرآیند و نتایج انتخابات مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفتند و ابراز امیدواری کردند که این امر آغازگر دوره‌ای نو در جهت تثبیت وضعیت عراق و بهبود خدمات عمومی در کشور باشد.

در بخش دیگری از گفتگوها، به اهمیت پرداخت حقوق و منابع مالی شایسته برای اقلیم کردستان تأکید شد. در این خصوص، نخست‌وزیر فدرال عراق دوباره تأکید کرد که حقوق کارکنان اقلیم کردستان برای امسال بر اساس توافقات پرداخت خواهد شد و برای بودجه سال آینده، اقلیم کردستان سهم خود را در چارچوب بودجه عمومی فدرال خواهد داشت.

