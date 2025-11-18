اجازه انتقال آب به خارج از استان کردستان را نخواهیم داد

به گزارش خبرنگار کردپرس، علی اکبر ورمقانی در مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان قروه با بیان اینکه فرماندار باید در خدمت تمامی آحاد مردم باشد، اظهار داشت: نگاه فرماندار به تک تک شهروندان باید عادلانه باشد، باید مردم در همه روزهای هفته پذیرش کند و در میان مردم حضور داشته باشد.

به گفته او فرماندار باید به همه حوزه ها نگاه کرده و دغدغه همه جریانات سیاسی را بشنود و برای رفع موانع تولید در کنار تکریم ارباب رجوع و توجه به هر مطالبه ای که به نفع مردم است، تلاش کند.

ورمقانی در ادامه به انتخابات پیش رو اشاره کرد و افزود: زشت ترین و منفورترین عمل یک مسئول اعم از فرماندار تا دیگران تبلیغ برای یک کاندیداست و این خیانت به مردم خواهد بود.

او در ادامه به بحث آب شهرستان قروه هم اشاره ای داشت و گفت: ما اجازه نخواهیم داد آبی به خارج از استان انتقال داده شود چرا که هیچ آب مازادی نداریم. ما مدت ها جلوی انتقال آب سد تلوار به همدان را گرفتیم اما در یک لحظه غفلت این کار انجام شد و دیگر اجازه تکرار آن را نخواهیم داد.