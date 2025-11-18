به گزارش کردپرس، روز سه‌شنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم در دهوک از محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فدرال عراق، استقبال کرد.

در این دیدار، هر دو طرف خوشحالی خود را از موفقیت فرآیند انتخابات اعلام کرده و وضعیت سیاسی و نیازهای آینده کشور را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس اطلاعیه ریاست اقلیم کردستان، دو طرف بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان احزاب و جریان‌های سیاسی برای آینده کشور تاکید کردند.

همچنین، در اطلاعیه آمده است که هر دو طرف بر پایبندی به قانون به عنوان اصل اصلی برای حفاظت از نهادهای دولتی، حل مشکلات و تضمین حقوق شهروندان تأکید کردند.

در بخش دیگری از این دیدار، نچیروان بارزانی و محمد شیاع السودانی دوباره بر این موضوع تاکید کردند که «همه باید به اصول ملی پایبند باشند تا امنیت، دموکراسی، رفاه ملی و پاسخگویی به خواست‌های مردم عراق در تمامی ساختارها تضمین شود.»