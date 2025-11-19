گفتگوی قباد طالبانی و احمد داوداوغلو دربارە روند صلح در ترکیه

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم اعلام کرد که پیشرفت‌های اخیر در روند صلح ترکیه می‌تواند به نتیجه‌ای برسد که مایه رضایت هر دو "ملت کُرد و ترک" باشد.

قباد طالبانی در پیامی اعلام کرد که از دیدار دوباره با احمد داووداوغلو، سیاستمدار شناخته‌شده و نخست‌وزیر پیشین ترکیه، خرسند شده است. او گفت در این دیدار «در مورد تحولات مثبت و گام‌هایی که روند صلح در ترکیه طی کرده» گفت‌وگو شده است.

طالبانی ابراز امیدواری کرد که روند صلح به نتیجه‌ای برسد که «مایه خرسندی هر دو ملت کُرد و ترک باشد» و بتواند مسیر ثبات و آرامش را برای منطقه هموار کند.