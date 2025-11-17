مهاباد نیازمند ساخت ٤٠٣ کلاس درس جدید است

به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری، اچهار کرد: ساخت ۴۰۳ کلاس درس جدید در مهاباد مهمترین مصوبه شورای آموزش و پرورش مهاباد بود که بر اساس این مصوبه، علاوه بر اعتبارات دولتی، از ظرفیت مجمع خیران مدرسهساز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی بهره گرفته میشود.
جعفر محمودنژاد اقدمی، مدیر حسابرسی امور مالیاتی مهاباد هم گفت: با مشارکت مودیان مالیاتی و اجرای طرح نشاندارکردن مالیاتها، بخشی از درآمدهای مالیاتی بهصورت هدفمند به توسعه مدارس اختصاص مییابد.
کریم سلیمانی، مدیرآموزش و پرورش شهرستان مهاباد هم در این نشست به موضوع دانشآموزان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: مقرر شد در قالب طرح شهید محمودوند، این دانشآموزان شناسایی و به چرخه آموزش بازگردانده شوند.
در این نشست همچنین بر جذب سرمایهگذاران جدید برای ساخت و تکمیل مدارس نیمهکاره و همکاری نزدیک دستگاهها برای تسریع در صدور پروانههای ساخت مدارس تأکید شد.
در پایان از تعدادی از خیران مدرسهساز مهاباد و آنیتا بالنور دانشآموز نخبه و برنده جایزه البرز موسوم به نوبل ایرانی و دارنده نشان طلای جشنواره بین المللی نقاشی که یک کتابخانه را از محل فروش جوایز خود به روستاهای بدون کتابخانه تأمین کرده است، تجلیل شد.
نظر شما