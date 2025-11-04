وضعیت کردها در انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش کردپرس، بر اساس ارزیابی اندیشکده نیولاینز، فعالیت سیاست کردها از سال ۲۰۱۰ به بعد و بهویژه پس از شکست همهپرسی استقلال سال ۲۰۱۷، با روندی فزاینده از چنددستگی و شکاف درونی روبهرو بوده است. صحنه سیاسی اقلیم کردستان همچنان در سیطره دو حزب اصلی یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحاد میهنی کردستان قرار دارد. در حالی که اتحاد میهنی از اواخر دهه ۲۰۰۰ بهدلیل اختلافات داخلی دچار ضعف شد، حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی توانست جایگاه خود را بهعنوان قدرت برتر کردها تثبیت کند. در انتخابات سال ۲۰۲۱، حزب دموکرات ۳۱ کرسی و اتحاد میهنی ۱۷ کرسی به دست آورد.
حزب دموکرات کردستان ساختاری منسجم و خانوادگی دارد و پایگاه اصلی آن در اربیل و دهوک است. این حزب هدایت دولت اقلیم کردستان را در دست دارد و از شبکهای گسترده از حامیان، روابط خارجی و ماشین سیاسی منظم برخوردار است.
در مقابل، اتحاد میهنی کردستان که مقر آن در سلیمانیه است، هنوز در حال بازیابی خود از سالها کشمکش داخلی است. این حزب، تحت رهبری کنونی بافل طالبانی – پسر جلال طالبانی، نخستین رئیسجمهور کرد عراق –تلاش دارد صفوف خود را یکپارچه کند. پاکسازیهای اخیر درونحزبی نیز نشانگر عزم طالبانی برای تثبیت قدرت و کنترل کامل بر حزب است.
احزاب کوچکتر همچون، نسل نو، اتحاد اسلامی کردستان، جماعت عدالت کردستان و جریان «هلوست» (موضع) نیز در انتخابات شرکت دارند، اما تأثیر محدودی بر نتایج نهایی خواهند داشت. آرای کردها عمدتاً از استانهای دهوک، اربیل، سلیمانیه و حلبچه و همچنین مناطق کردنشین در نینوا، کرکوک، دیاله و صلاحالدین تأمین میشود.
چگونگی رویکرد احزاب کرد در قبال بغداد و روند مذاکرات پس از انتخابات، به عواملی چون حفظ خودگردنی اقلیم، حل اختلافات مزمن بر سر مدیریت نفت و گاز و مسائل مالی با دولت مرکزی و نیز منافع حزبی و شخصی رهبران بستگی دارد.
در غیاب جبههای متحد میان دو حزب اصلی، کردها ممکن است در فرآیند چانهزنی سیاسی پس از انتخابات در موقعیت دشواری قرار گیرند. از سوی دیگر، شکاف روبهگسترش میان نخبگان و جامعه بهدلیل فساد، نابرابری و منازعات حزبی، بنیان نظم سیاسی موجود در اقلیم را تضعیف کرده است.
در مجموع، حزب دموکرات که اداره اقلیم را در دست دارد، احتمالاً اولویت اصلی خود را حفظ خودگردانی کردستان عراق قرار خواهد داد، در حالی که اتحاد میهنی تمرکز خود را بر حفظ کرسی ریاستجمهوری عراق معطوف کرده است؛ سمتی که بافل طالبانی نیز آشکارا به آن علاقه نشان داده است.
