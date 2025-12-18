توضیحات فرماندار قروه درباره تغییرات مدیریتی در شهرستان

«مرتضی جوانمردی» در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار کردپرس ضمن رد شایعه شرکتی بودن رئیس جدید اداره کار و تعاون، تأکید کرد که «علی احمدی» در حال حاضر نیروی رسمی است و به عنوان کارمند رسمی شناخته می شود.

او با بیان اینکه یک ماه است درخواست این تغییر داده شده، عنوان کرد: من تا به این نتیجه نرسیدم که گزینه مدنظر می تواند کار کند، اجازه ندادم تغییری انجام شود. چون خاستگاه استان بود یک ماه فرصت بررسی دادم و ارزیابی کردیم و دیدیم این شخص توانایی کار دارد.

به گفته «جوانمردی» این حساسیت هست و سعی می شود که هرکسی در جایگاه خود قرار گیرد، تغییرات لازم است در ادارات چرا که نمی توان مثل روش های قبل پیش رفت و قرار نیست آزمون و خطا کنیم لذا باید شیوه ای را در پیش بگیریم که منجر به اتفاقات خوب شود.

او تعیین جایگاه ها را براساس تخصص و توانایی و شناخت به وظایف دانست و بیان کرد که هرکسی در ساختاری اداری است براساس نیاز دستگاه قرار گرفته و باید در حوزه خود رشد کرده و مسئولیت پذیر باشد.

مطابق سخنان فرماندار قروه اگر کسی مسئولیتی قبول می کند در جایگاهی، باید تخصص آن را هم داشته باشد و ما این مورد را مهم می دانیم.

«مرتضی جوانمردی» در پاسخ به این سؤال که همین داشتن تخصص در هر جایگاهی، چرا برای رئیس جدید اداره کار لحاظ نشده؟ گفت که بله تخصص مهم است اما نمی توان همیشه با این دید نگاه کرد. در شهرستان چارت اداری در اداره کار این نیست که یک رشته خاص باشد، هر رشته ای می تواند لحاظ شود. ضمن اینکه مشکل این نیست که رشته تخصصی باشد ما به میزانی که بتواند وضعیت کارگری را بسنجد برایمان کافی است.

او با تأکید بر حرکت به سمت و سوی کارهای اجرایی، به تجربه کاری رئیس جدید اداره کار و تعاون اشاره کرد و افزود: ما با شناخت کامل رئیس جدید را انتخاب کرده ایم و در این زمینه هم از نماینده پرسیدیم و هم از مسئولان استان اعلام نظر خواستیم و این نیست که یک شبه انتخاب شده باشد.

رئیس شورای اداری شهرستان قروه تغییرات مدیریتی را ضروری و تأثیرگذار در پیشبرد کار دانست و یادآور شد: تیمی که در شهرستان قرار است کار کند باید با من هماهنگ باشد. من متأثر از هیچ باند و گروه و حزبی نیستم که دسته بندی قایل شوم و تأکید بر این دارم که شخص چقدر می تواند در پیشبرد برنامه های ما اثر داشته و با ما هماهنگ باشد و در واقع وقتی مطالبه گری جدی است انتخاب مدیران هم باید جدی باشد.

«مرتضی جوانمردی» در نظر گرفتن مصالح مردم در تغییرات مدیریتی را ضروری خواند و بر داشتن تخصص و توانایی و تعهد و آشنایی با قوانین و وظایف در امور کاری، تأکید کرد. /