تلاش دمشق، کردها و آمریکا برای نجات توافق ادغام

به گزارش کردپرس، قرار بود تا پایان سال ۲۰۲۵ نیروهای کرد سوریه ساختار دولت سوریه ادغام شوند.اما توافق راکد مانده است. به همین دلیل، مذاکرات میان دمشق، SDF و آمریکا در روزهای اخیر شتاب گرفته است و دمشق با سازماندهی مجدد SDF موافقت مشروط نشان داده است،.احتمال درگیری میتواند روند صلح را مختل کرده و پای ترکیه را به میان بکشد.
بر اساس گزارش ویژه رویترز، مقامهای سوری، کرد و ایالات متحده در آستانه ضربالاجل پایان سال، در تلاش فشردهای برای نشان دادن پیشرفت در توافقی هستند که ماههاست برای ادغام نیروهای کرد در ساختار دولت سوریه متوقف مانده است. به گفته چند منبع آگاه از مذاکرات، این تلاشها با وجود افزایش نارضایتیها از تأخیرها، طی روزهای اخیر شدت گرفته، هرچند برخی هشدار دادهاند که دستیابی به یک توافق بزرگ در لحظات پایانی بعید است.
به گفته پنج منبع، دولت موقت سوریه پیشنهادی را برای نیروهای دموکراتیک سوریه ــ نیرویی به رهبری کردها که کنترل شمالشرق سوریه را در اختیار دارد ــ ارسال کرده است. بر اساس این پیشنهاد، دمشق آمادگی خود را برای سازماندهی مجدد حدود ۵۰ هزار نیروی SDF در قالب سه لشکر اصلی و چند تیپ کوچکتر اعلام کرده، مشروط بر آنکه این نیروها بخشی از زنجیرههای فرماندهی خود را واگذار کنند و اجازه حضور یگانهای دیگر ارتش سوریه در مناطق تحت کنترلشان را بدهند. این جزئیات به نقل از یک مقام سوری، یک مقام غربی و سه مقام کرد بیان شده است.
با این حال، مشخص نیست این ایده تا چه حد پیش خواهد رفت. چندین منبع احتمال دستیابی به یک توافق جامع در دقیقه نود را کماهمیت جلوه دادند و تأکید کردند که مذاکرات بیشتری لازم است. با این وجود، یکی از مقامهای SDF گفت: «ما بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شدهایم».
یک مقام غربی دیگر افزود که هرگونه اعلام رسمی احتمالی در روزهای آینده، تا حدی با هدف «حفظ ظاهر»، تمدید ضربالاجل و حفظ ثبات در کشوری صورت میگیرد که یک سال پس از سقوط بشار اسد همچنان شکننده است.
اغلب منابع تأکید کردند که هر نتیجهای که حاصل شود، کمتر از ادغام کامل SDF در ارتش و دیگر نهادهای دولتی تا پایان سال خواهد بود؛ موضوعی که در توافق مهم ۱۰ مارس میان طرفین پیشبینی شده بود. ناکامی در ترمیم عمیقترین شکاف باقیمانده در سوریه میتواند خطر درگیری مسلحانهای را به همراه داشته باشد که نهتنها خروج این کشور از ۱۴ سال جنگ را به مخاطره میاندازد، بلکه ممکن است ترکیه را نیز به میدان بکشاند؛ کشوری که بارها تهدید کرده علیه نیروهای کرد ــ که آنها را «تروریست» میداند ــ عملیات نظامی انجام خواهد داد.
هر دو طرف، یکدیگر را به وقتکشی و بدعهدی متهم کردهاند. SDF تمایلی ندارد خودمختاریای را که بهعنوان متحد اصلی آمریکا در جنگ به دست آورد ــ از جمله کنترل زندانهای داعش و منابع غنی نفتی ــ بهراحتی واگذار کند. در همین حال، ایالات متحده که از احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه حمایت میکند و خواستار پشتیبانی بینالمللی از دولت موقت اوست، پیامها را میان دمشق و SDF منتقل کرده، مذاکرات را تسهیل کرده و برای رسیدن به توافق فشار آورده است. وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر فوری درباره تلاشهای لحظه آخری برای توافق پیش از پایان سال خودداری کرد.
از زمان آنکه دور اصلی مذاکرات در تابستان بدون نتیجه ملموس پایان یافت، تنشها افزایش یافته و درگیریهای پراکنده و مکرر در چندین خط تماس در شمال سوریه رخ داده است. SDF پس از شکست داعش در سال ۲۰۱۹، کنترل بخش بزرگی از شمالشرق سوریه ــ شامل عمده تولید نفت و گندم کشور ــ را در دست گرفت. این نیرو اعلام کرده به دههها سرکوب اقلیت کرد پایان داده، اما نارضایتی در میان جمعیت عمدتاً عرب منطقه، از جمله به دلیل سربازی اجباری جوانان، افزایش یافته است.
یک مقام سوری گفت ضربالاجل پایان سال برای ادغام، قطعی است و تنها «گامهای برگشتناپذیر» از سوی SDF میتواند به تمدید آن منجر شود. در همین حال، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز پنجشنبه اعلام کرد آنکارا تمایلی به توسل به ابزار نظامی ندارد، اما هشدار داد که صبر ترکیه در قبال SDF رو به پایان است.
مقامهای کرد اهمیت ضربالاجل را کمرنگ جلوه داده و بر تعهد خود به مذاکرات برای ادغامی «عادلانه» تأکید کردهاند. سیهانوک دیبو، از مقامهای اداره خودگردان شمالشرق سوریه، گفت: «مطمئنترین تضمین برای تداوم اعتبار توافق، محتوای آن است نه چارچوب زمانی»، و تلویحاً اشاره کرد که حل همه مفاد توافق ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۶ زمان ببرد.
SDF پیشتر در ماه اکتبر ایده سازماندهی مجدد در قالب سه لشکر منطقهای و چند تیپ را مطرح کرده بود. هنوز مشخص نیست آیا این امتیاز، که اکنون در پیشنهاد اخیر دمشق بازتاب یافته، برای متقاعد کردن این نیرو به واگذاری کنترل مناطق تحت کنترل کردهای سوریه کافی خواهد بود یا نه. عبدالکریم عمر، نماینده اداره خودگردان شمالشرق در دمشق، گفت این پیشنهاد ــ که علنی نشده ــ شامل «جزئیات لجستیکی و اداریای است که میتواند محل اختلاف باشد و به تأخیرها بینجامد». در مقابل، یک مقام ارشد سوری به رویترز گفت پاسخ دمشق «از انعطاف لازم برای تسهیل دستیابی به توافق و اجرای مفاد توافق مارس برخوردار است.
نظر شما