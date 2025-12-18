فرایند رسمی انتخابات شوراهای شهر در استان کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ بهرام سلیمانی در دومین نشست خبری ستاد انتخابات استان کرمانشاه عنوان کرد: اختصاص یک فصل مستقل از قانون اساسی به شوراها، نشان از جایگاه ممتاز این نهاد مدنی در کشور دارد.

وی افزود: شوراها حلقه واسط میان مردم و مدیریت شهری هستند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند.

رییس ستاد انتخابات استان عنوان کرد: مشارکت حداکثری و انتخاب افراد دارای تخصص، تعهد و سابقه مناسب به تشکیل یک شورای کارآمد و موفق کمک می کند.

وی تاکید کرد: احزاب، تشکل‌ها، دانشگاهیان، فرهیختگان و اصحاب رسانه نقشی کلیدی در شکل گیری فضای انتخاباتی و جهت گیری ها دارند و از این مجموعه ‌ها می خواهیم مجریان انتخابات را در این مسیر کمک کنند.

سلیمانی ادامه داد: فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر صبح امروز با دستور وزیر کشور آغاز شد و این فرایند ۱۶۸ روز به طول می انجامد است.



وی تصریح کرد: از فردا فرایند معرفی معتمدین برای عضویت هیئت های اجرایی۱۴ شهرستان توسط فرمانداری ها آغاز می شود و در صورت عدم تایید، دوباره افراد جدیدی معرفی می شوند و این هیئت ها حداکثر تا دو هفته قبل از آغاز ثبت نام ها، تشکیل می‌شوند.

رییس ستاد انتخابات استان گفت: زمان ثبت نام نامزدها از روز ۲۱ دی ماه تا ۲۷ دی ماه به مدت ۷ روز خواهد بود.