۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۵

فرایند رسمی انتخابات شوراهای شهر در استان کرمانشاه آغاز شد

سرویس کرمانشاه _ رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه از آغاز رسمی فرآیند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها در استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار کردپرس؛  بهرام سلیمانی در دومین نشست خبری ستاد انتخابات استان کرمانشاه عنوان کرد: اختصاص یک فصل مستقل از قانون اساسی به شوراها، نشان از جایگاه ممتاز این نهاد مدنی در کشور دارد.

وی افزود: شوراها حلقه واسط میان مردم و مدیریت شهری هستند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند.

رییس ستاد انتخابات استان عنوان کرد: مشارکت حداکثری و انتخاب افراد دارای تخصص، تعهد و سابقه مناسب به تشکیل یک شورای کارآمد و موفق کمک می کند.

وی تاکید کرد: احزاب، تشکل‌ها، دانشگاهیان، فرهیختگان و اصحاب رسانه نقشی کلیدی در شکل گیری فضای انتخاباتی و جهت گیری ها دارند و از این مجموعه ‌ها می خواهیم مجریان انتخابات را در این مسیر کمک کنند.

سلیمانی ادامه داد: فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر صبح امروز با دستور وزیر کشور آغاز شد و این فرایند ۱۶۸ روز به طول می انجامد است.


وی تصریح کرد: از فردا فرایند معرفی معتمدین برای عضویت هیئت های اجرایی۱۴ شهرستان توسط فرمانداری ها آغاز می شود و در صورت عدم تایید، دوباره افراد جدیدی معرفی می شوند و این هیئت ها حداکثر تا دو هفته قبل از آغاز ثبت نام ها، تشکیل می‌شوند.

رییس ستاد انتخابات استان گفت: زمان ثبت نام نامزدها از روز ۲۱ دی ماه تا ۲۷ دی ماه به مدت ۷ روز خواهد بود.

